Азіатські акції постраждали через побоювання ФРС та невизначеність щодо відновлення Китаю

Азіатські фондові ринки падають у понеділок, оскільки сильніші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США посилили побоювання щодо зростання відсоткових ставок і яструбиної політики Федерального резерву. Також на ринок має вплив невизначеність щодо майбутніх економічних показників Китаю.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,2% кожен, при цьому основну увагу було приділено читанню індексу менеджерів із закупівель, яке має бути опубліковане в середу. Очікується, що дані продемонструють змішане відновлення ділової активності у Китаї, при цьому у виробничому секторі у лютому продовжиться спад.

Китайські акції значно розгорнули ралі початку 2023 року, оскільки середні економічні дані вимальовують неоднозначну картину відновлення, навіть незважаючи на те, що на початку цього року країна послабила більшість обмежень боротьби з COVID. У той час як відновлення в Китаї є гарною ознакою для азіатських торгових партнерів країни, невизначеність щодо термінів такого відновлення підірвала настрої в останні тижні.

Акції Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику показали найгірші результати за день, а акції Філіппін лідирували в регіоні з падінням на 1,7%. Австралійський індекс ASX 200 впав більш ніж на 1% через втрату великих гірничодобувних компаній BHP Group Ltd і Rio Tinto Ltd.

Технологічні біржі також постраждали: тайванський зважений індекс та південнокорейський KOSPI втратили 0,7% та 1,2% відповідно. Гонконгський індекс Hang-Seng втратив 0,3%.

Ширші азіатські ринки відступили після того, як дані в п'ятницю показали, що індекс витрат на особисте споживання - важливий показник інфляції для ФРС - зріс у січні більше, ніж очікувалося. Це дає ФРС більше можливостей для подальшого підвищення процентних ставок та підтримує ведмежий прогноз для азіатських ринків.

Свідчення підштовхнули долар і прибутковість казначейських облігацій нагору, залучаючи потоки капіталу з азіатських акцій у відносно безпечніші ставки. Зростання відсоткових ставок США знижує потенційну прибутковість азіатських ринків, і навіть обмежує приплив іноземного капіталу в регіон.

Регіональні центральні банки також підвищують свої базові ставки, щоб не відставати від ФРС, що, своєю чергою, позначається на ліквідності.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали приблизно на 0,8% кожен, при цьому втрати у технологіях та промислових акціях становили найбільшу вагу. Акції Adani Enterprises Ltd впали більш ніж на 5% після повідомлень про те, що фірма веде переговори про залучення до 400 мільйонів доларів боргу.