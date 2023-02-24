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АНАЛІТИКА

В ЄЦБ запропонували поетапне впровадження цифрового євро

 

Представники Європейського центрального банку (ЄЦБ) розробляють поетапне впровадження цифрового євро в економіку єврозони. На їхню думку, від цього залежить успіх CBDC серед споживачів. Це посадовці зазначили у презентації.

В ЄЦБ вважають, що використання цифрового євро слід розпочати з оплати товарів онлайн та переказів коштів між користувачами в межах єврозони.

Регулятор поділив впровадження CBDC на дві стадії:

1. Етап А передбачає використання цифрового євро передусім у P2P-платежах та е-комерції.
2. Під час стадії В жителі ЄС з допомогою CBDC зможуть сплачувати податки та покупки у фізичних магазинах, а також отримувати соціальні виплати.

«На практиці поетапний підхід сприятиме забезпеченню безперебійних платежів для споживачів та зменшить складність впровадження», - зауважили представники фінустанови.

Восени 2023 року ЄЦБ планує розпочати пошук постачальника криптовалютного сервісу, який допомагатиме реалізувати проєкт з використання цифрового євро.
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, ЄС
 

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