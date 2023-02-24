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Банки видали аграріям кредитів на 9,7 млрд гривень з початку року, - Мінагрополітики
23:00 24.02.2023 |
З початку 2023 року 2,185 тис. сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 9,654 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
Зокрема, за програмою "Доступні кредити 5-7-9" було отримано кредитів на суму 4,26 млрд гривень, за програмою державних гарантій у розмірі 80% - на 17,2 млн гривень.
Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (5,2 млрд гривень), Дніпропетровська (597 млн гривень), Кіровоградська (452 млн гривень), Вінницька (512 млн гривень) та Одеська (487 млн гривень) області.
Як повідомляли Українськi Новини, у 2022 році 43 648 сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 95,5 млрд гривень.
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