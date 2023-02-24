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МВФ виступає проти визнання криптовалют офіційним платіжним засобом
12:15 24.02.2023 |
Міжнародний валютний фонд розробив "Елементи ефективної політики щодо криптоактивів". Відповідний план містить дев'ять пунктів. Зокрема, один із них містить заклик до країн не визнавати криптовалюти офіційним платіжним засобом.
Про це повідомляє пресслужба МВФ.
Члени ради директорів МВФ вважають, що потенційні вигоди від криптоактивів ще не матеріалізувалися, а ризики вже з'явилися.
МВФ також відзначає побоювання, що широке впровадження криптоактивів може підірвати ефективність монетарної політики, дозволить обходити заходи з управління потоками капіталів та посилить фіскальні ризики.
Фонд вважає, що заборона криптовалют не найкращий вихід, але це питання дискусійне: кілька директорів МВФ заявили, що такий варіант виключати не варто.
Основні рекомендації МВФ щодо поводження з криптоактивами:
* захищати грошово-кредитний суверенітет та стабільність шляхом зміцнення меж монетарної політики, не надавати цифровим активам статусу офіційної валюти або законного платіжного засобу;
* остерігатися надмірної волатильності потоків капіталу та підтримувати ефективність заходів щодо управління ними;
* аналізувати та розкривати фіскальні ризики, ухвалити однозначний податковий режим для криптовалюти;
* встановити правову визначеність цифрових активів та усуньте юридичні ризики;
* розробити та забезпечити дотримання пруденційних вимог, а також вимог до поведінки та нагляду до всіх учасників індустрії;
* створити спільну систему моніторингу між різними національними агенціями та органами влади;
* розробити міжнародні механізми співробітництва для посилення нагляду та забезпечення дотримання правил щодо криптовалют;
* слідкувати за впливом нового класу активів на стабільність міжнародної валютної системи;
* зміцнювати глобальну співпрацю з метою розвитку цифрових інфраструктур та альтернативних рішень для транскордонних платежів та фінансування.
У Фонді наголосили, що регулювання криптовалют має бути розумним, щоб не пригнічувати інновації, а державний сектор може використовувати деякі базові технології криптоактивів для своїх цілей державної політики.
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