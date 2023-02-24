ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 24.02.23

Ціни на золото трохи зросли в п'ятницю, але вже четвертий тиждень поспіль залишаються в мінусі на тлі зростаючої невизначеності щодо грошово-кредитної політики США, оскільки ринки очікують на додаткові сигнали від показань головного для ФРС індикатора інфляції.