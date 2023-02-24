Долар стабільний на прогнозі підвищення ставки на більш тривалий термін; ієна вагається

Долар зростає четвертий тиждень поспіль, оскільки інвестори сподіваються на те, що відсоткові ставки в США залишатимуться вищими, тоді як єна волатильна, а новий керуючий Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що доречно зберігати надм'яку грошово-кредитну політику.

Нічні дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, несподівано скоротилася минулого тижня, що свідчить про все ще міцний ринок праці та стійку економіку США.

Сильні економічні дані США та яструбина риторика з боку представників ФРС цього місяця призвели до того, що долар відіграв свої втрати з початку року, оскільки інвестори перетравлюють перспективу того, що ФРС залишиться на своєму шляху посилення грошово-кредитної політики довше.

Індекс долара, який вимірює валюту США стосовно шести інших конкурентів, у п'ятницю склав 104,54, коливаючись близько семитижневого максимуму 104,78, якого він торкнувся в четвер.

Індекс зріс на 2,5% на місяць.

Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії, сказав, що дані щодо заявок на допомогу по безробіттю, як і раніше, свідчать про те, що ринок праці США залишається в поганому стані.

«Висновок із нічних даних США полягає в тому, що ФРС ще є над чим працювати».

Ринок розраховує, що ставки в США досягнуть піку в липні на рівні 5,34% і залишаться вищими за 5% до кінця року, відмовившись від очікувань значного зниження ставок цього року.

Увага інвесторів буде прикута до індексу цін витрат на особисте споживання в США за січень, кращим показником інфляції для ФРС. Очікується, що індекс, який має бути опублікований пізніше у п'ятницю, зросте на 0,4% у місячному вирахуванні.

Тим часом євро виріс на 0,04% до 1,0599 долара і може до кінця тижня знизитися майже на 1%. Наразі фунт стерлінгів торгується на рівні 1,2018 доларів.

Австралійський долар зріс на 0,10% - до 0,681 долара. Новозеландський долар зріс на 0,06% до 0,623 долара.

СЛУХАННЯ УЕДУ

Голова Банку Японії Уеда, який вступає на посаду, який був несподівано призначений раніше цього місяця, опинився в центрі уваги раніше, коли він виступав на слуханнях щодо затвердження кандидатури в нижній палаті.

Уеда попередив, що невизначеність щодо відновлення економіки Японії залишається «дуже високою», що вимагає від Банку Японії збереження ультрам'якої грошово-кредитної політики.

Єна була волатильною протягом дня і коливалася між зростанням і падінням щодо долара. Азіатська валюта зміцнилася на 0,03% - до 134,68 за долар.

"Його нейтральні коментарі, суперечать яструбиним очікуванням ринку разом із зростанням світової прибутковості. Припускаю, що єна може знову почати тенденцію до ослаблення, як тільки ми подолаємо цю волатильність", - сказав Чару Чанана, ринковий стратег Saxo Markets у Сінгапурі.

Базова споживча інфляція в Японії досягла нового максимуму за 41 рік у січні, згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, що знову чинило тиск на центральний банк, щоб він поступово згортав масштабну програму стимулювання економіки.

Несподіваний вибір Уеди як наступного керуючого Банком Японії посилив очікування на те, що кінець непопулярної політики контролю над кривою прибутковості (YCC) не за горами.

Аналітики сказали, що коментарі Уеди не стали несподіванкою, зазначивши, що він дотримується поточної позиції Банку Японії.

Валютний стратег OCBC Крістофер Вонг сказав, що Уеда, ймовірно, прийме поступовий та помірний підхід, оскільки він відстежує подальші дані, щоб краще оцінити економічні умови в Японії.

«Ще рано формувати враження про його політичну схильність на даний момент».

Згідно з останнім опитуванням Reuters, дві третини спостерігачів Банку Японії очікують, що центральний банк почне згортати свою ультрам'яку політику або у квітні, або в червні. Проте більшість заявила, що політика негативних процентних ставок у Японії, ймовірно, збережеться принаймні до другої половини 2024 року.