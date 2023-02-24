Ціни на золото виросли, але очікуються тижневі втрати

Ціни на золото трохи зросли в п'ятницю, але вже четвертий тиждень поспіль залишаються в мінусі на тлі зростаючої невизначеності щодо грошово-кредитної політики США, оскільки ринки очікують на додаткові сигнали від показань головного для ФРС індикатора інфляції.

Жовтий метал відчув деяке полегшення після того, як дані щодо ВВП США за четвертий квартал були переглянуті трохи у бік зниження, що вказує на те, що економіка охолола більше, ніж очікувалося, під ярмом високих процентних ставок. Це читання породило деякі надії на те, що ФРС матиме менше економічних резервів для подальшого підвищення ставок.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1823,84 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1831,15 долара за унцію на 19:36 за східним часом (00:36 за Грінвічем). Обидва інструменти мали втратити від 0,5% до 0,8% цього тижня.

Очікується, що індекс цін на особисті споживчі витрати - індикатор інфляції, вагомий для ФРС, - підтвердить, що ціновий тиск залишався підвищеним у січні. Приборкання інфляції є головним пріоритетом центрального банку, причому з боку ФРС мало що вказує на те, що та планує призупинити своє підвищення ставок. Це не обіцяє золоту нічого доброго з огляду на те, що зростання прибутковості збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, такими як метали.

Багато спікерів ФРС наполягали на подальшому підвищенні процентної ставки цього тижня, а деякі навіть закликали до прискорення темпів підвищення найближчими місяцями. Протоколи лютневого засідання ФРС також показали, більшість офіційних осіб підтримують підвищення ставок.

Але ринки залишаються невпевненими у тому, де відсоткові ставки досягнуть піку. Це обмежило потенціал зростання цін на метали, оскільки трейдери побоюються вищої, ніж очікувалося, остаточної ставки.

Ціни на інші дорогоцінні метали у п'ятницю були приглушеними, ф'ючерси на срібло та платину рухалися менш ніж на 0,1% у будь-якому напрямку. Але цього тижня платина мала випередити своїх конкурентів, піднявшись майже на 3%, перервавши шеститижневий період збитків.

Серед промислових металів ціни на мідь стабілізувалися у п'ятницю після різкого падіння на попередній сесії, оскільки слабкі дані щодо ВВП США викликали побоювання щодо уповільнення промислової активності.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 4,0570 дол. за фунт після падіння на 3,3% на попередній сесії. Втрати також спричинили тижневі втрати міді на 1,3%.

Невпевненість у відновленні економіки Китаю, найбільшого у світі імпортера міді, також чинила тиск на мідь в останні тижні.