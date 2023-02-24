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Волл-стріт пішла навспак і завершила четвер зростанням

07:58 24.02.2023 |

Фінанси

 

Волл-стріт завершила четвер на позитивній території: S&P 500 перервав чотириденну смугу програшу, оскільки інвестори розмірковували про те, як політика відсоткових ставок може вплинути на економіку США.

Фондові ринки цього року були волатильними, відкотившись у лютому після сильного січня, коли інвестори намагалися з'ясувати, що Федеральна резервна система США робитиме із відсотковими ставками. Яструбині коментарі політиків перемежовуються даними, які вказують на сильну американську економіку.

У четвер Міністерство праці заявило, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, несподівано скоротилася минулого тижня, що відображає жорсткі умови на ринку праці.

В окремому звіті підтверджується, що в четвертому кварталі економіка стабільно зростала, хоча більша частина зростання була спричинена підвищенням рівня товарних запасів.

Згідно з другою оцінкою уряду, валовий внутрішній продукт США збільшився на 2,7% у четвертому кварталі. Економісти прогнозували зростання на 2,9%.

«Якщо ви бугай, ви можете отримати багато речей, які підтримують, а якщо ви ведмідь, то є багато речей, на які можна вказати, які підтримують», - сказав Джек Янасевич, провідний портфельний стратег Natixis Investment Managers Solutions.

«Існує так багато зустрічних течій, які рухаються в дуже різних напрямках, я думаю, що дуже важко вдатися до однієї чи двох речей. Це створює велику невизначеність, і, як результат, ми отримуємо діапазон для торгів"

Протягом частини дня S&P торгувався нижче за свою 50-денну ковзну середню в 3980 пунктів, а в другій половині дня піднявся вище 4000 пунктів вперше цього тижня.

За словами стратега Nomura Чарлі МакЕлліготта, на падіння посеред дня вплинули великі угоди з короткостроковими деривативами, які чинили тиск на ринок.

Допомагаючи забезпечити довіру покупців, Nvidia Corp повідомила про позитивний прибуток і зросла на 14% після прогнозу квартальних продажів вище за оцінки та повідомлення про зростання використання її чіпів для підтримки послуг штучного інтелекту.

Інші виробники мікросхем також зросли: акції Broadcom Inc, Intel Corp та Qualcomm Inc зросли на 0,6-1,8%. Індекс Philadelphia SE Semiconductor зріс на 3,3%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 108,82 пункту, або 0,33%, до 33 153,91 пункту, S&P 500 додав 21,27 пункту, або 0,53%, до 4012,32 пункту, а Nasdaq Composite додав ,33 Пункт, або 0,72%, до 11 590,40 пункту.

Сім із 11 основних секторів S&P 500 зросли. Вищі ціни на нафту призвели до зростання цін на енергоносії на 1,3% і індекс зупинив падіння на рівні семи. Це пов'язано з найбільшим періодом зниження після восьмисесійного зростання у березні 2017 року.

Послуги зв'язку показали найбільший спад, впавши на 0,7%. Це було його п'яте падіння поспіль, що відповідає ще одній смузі з п'яти поразок у жовтні. Його оцінила Netflix Inc., акції якої впали на 3,4% після повідомлень про те, що стрімінговий сервіс знижує ціни на передплату в 30 країнах.

Серед інших акцій eBay Inc зафіксувала найбільше денне падіння з 13 вересня, впавши на 5,2% після попередження про різке зниження попиту в першій половині.

Акції Moderna Inc впали на 6,7% до найнижчого рівня закриття з 3 листопада після того, як виробник вакцин підтвердив свій річний прогноз продажів вакцин проти COVID-19 у розмірі 5 мільярдів доларів, незважаючи на те, що його продаж у четвертому кварталі перевищив оцінки.

Проте акції Bumble Inc підскочили на 7,5%. Власник однойменного додатку для знайомств прогнозує річне зростання виручки вище за ринкові оцінки завдяки оптимізму з приводу зростання кількості користувачів, що платять.

Обсяг на біржах США становив 10,43 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,59 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав 7 нових 52-тижневих максимумів та 3 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 59 нових максимумів та 128 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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