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Канада запровадила прискіпливий контроль за діяльностю криптокомпаній
16:27 23.02.2023 |
Канадський регулятор CSA оприлюднив нові правила нагляду за криптоіндустрією в країні. Ці вимоги мають «посилити зобов'язання компаній стосовно захисту інвесторів».
Згідно з регламентом, постачальники криптовалютних послуг зобов'язані зберігати окремо активи клієнтів та кошти компанії.
«Нещодавні банкрутства за участі декількох компаній підкреслюють величезні ризики, які пов'язані з цифровими активами. Особливо, коли торги проводяться на незареєстрованих платформах, які знаходяться за межами Канади», - зауважив голова CSA Стів Меджисон.
Окрім того, регулятор заборонив криптофірмам надавати своїм користувачам маржу, кредити або леверидж.
У CSA запровадили нові правила і стосовно обігу «криптоактивів із зазначеною вартістю». Так регулятор позначив у документі стейблкоїни.
Зокрема влада збирається контролювати забезпеченість «стабільних монет» фіатними грошима. Згідно з вимогами, постачальникам криптовалютних послуг забороняється надавати для покупки або депонування стейблкоїнів без письмового дозволу регулятора.
Водночас алгоритмічні «стабільні монети» підлягають забороні з боку регулятора:
«Для більшої впевненості ми не надамо дозвіл тим активам, чия вартість підтримується алгоритмами», - вказали представники відомства.
У криптокомпаній є 30 днів на те, щоб ознайомитися з новими правилами і пройти попередню реєстрацію.
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