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АНАЛІТИКА

Канада запровадила прискіпливий контроль за діяльностю криптокомпаній

 

Канадський регулятор CSA оприлюднив нові правила нагляду за криптоіндустрією в країні. Ці вимоги мають «посилити зобов'язання компаній стосовно захисту інвесторів».

Згідно з регламентом, постачальники криптовалютних послуг зобов'язані зберігати окремо активи клієнтів та кошти компанії.

«Нещодавні банкрутства за участі декількох компаній підкреслюють величезні ризики, які пов'язані з цифровими активами. Особливо, коли торги проводяться на незареєстрованих платформах, які знаходяться за межами Канади», - зауважив голова CSA Стів Меджисон.

Окрім того, регулятор заборонив криптофірмам надавати своїм користувачам маржу, кредити або леверидж.

У CSA запровадили нові правила і стосовно обігу «криптоактивів із зазначеною вартістю». Так регулятор позначив у документі стейблкоїни.

Зокрема влада збирається контролювати забезпеченість «стабільних монет» фіатними грошима. Згідно з вимогами, постачальникам криптовалютних послуг забороняється надавати для покупки або депонування стейблкоїнів без письмового дозволу регулятора.

Водночас алгоритмічні «стабільні монети» підлягають забороні з боку регулятора:

«Для більшої впевненості ми не надамо дозвіл тим активам, чия вартість підтримується алгоритмами», - вказали представники відомства.

У криптокомпаній є 30 днів на те, щоб ознайомитися з новими правилами і пройти попередню реєстрацію.


Канада запровадила прискіпливий контроль за діяльностю криптокомпаній
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, Канада
 

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