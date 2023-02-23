Європейські фондові ринки у четвер торгуються різноспрямовано

Інвестори перетравлюють нові корпоративні звіти та останні протоколи Федеральної резервної системи напередодні ключових даних щодо інфляції в єврозоні.

О 03:55 за східним часом (08:55 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,5% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,3%.

Основні європейські індекси пережили складний тиждень - DAX, CAC 40 і FTSE 100 впали приблизно на 1% - через побоювання, що відсоткові ставки повинні продовжувати зростати для боротьби з інфляцією, що пригнічує економічну активність.

Остаточне значення індексу споживчих цін єврозони за січень буде опубліковано пізніше під час сесії, і очікується, що його буде переглянуто у бік підвищення до 8,6% у річному обчисленні з 8,5% у попередньому місяці. І це було до несподіваного зростання ділової активності цього місяця.

Крістін Лагард, президент Європейського центрального банку, минулого тижня підтвердила намір центрального банку підняти вартість запозичень ще на півпункту наступного місяця, і подальші підвищення на початку літа виглядають дуже ймовірними.

Протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи, опубліковані пізно ввечері в середу, показали, що деякі політики хотіли сповільнити темпи підвищення відсоткових ставок, щоб мати можливість читати економічні дані, що надходять.

Але це було до того, як бурхливий січневий звіт про зайнятість значною мірою поклав край розмовам про неминучу рецесію.

Акції Deutsche Telekom зросли на 1% після того, як німецький телекомунікаційний гігант повідомив про доходи в четвертому кварталі, які трохи перевершили очікування, чому сприяло зростання кількості клієнтів у Німеччині та високі показники T-Mobile у США.

Акції Accor зросли на 2% після того, як найбільша група готелів Європи перевершила очікування щодо річного основного прибутку, пославшись на «дуже хорошу» активність у грудні.

Акції WPP зросли на 5,3% після того, як рекламний гігант збільшив дивіденди та дав оптимістичний прогноз на 2023 рік після повідомлення про значне зростання прибутку за рік.

Акції Rolls-Royce зросли на 18% після того, як інжинірингова компанія легко перевершила очікування на прибуток, а новий генеральний директор Туфан Ергінбілгіч передбачив, що попереду «набагато більше».

Акції AXA зросли на 3,2% після того, як французька страхова компанія, друга за величиною в Європі, підвищила свої цілі на 2023 рік та оголосила про програму зворотного викупу акцій на суму до 1,1 млрд євро (1 євро = 1,0610) долара) цього року.