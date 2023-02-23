Азіатські акції постраждали від ризиків ФРС, технологічні ралі ростуть на оптимізмі Nvidia

Більшість азіатських фондових ринків знизилися в четвер на тлі побоювань щодо зростання відсоткових ставок у США, хоча сильніший, ніж очікувалося, прогноз виручки від Nvidia сприяв зростанню акцій регіональних технологічних компаній, особливо виробників мікросхем.

Тайванський зважений індекс був найкращим в Азії за день, піднявшись на 1,3% завдяки зростанню акцій великих виробників чіпів. Американський розробник чіпів Nvidia Corporation прогнозує, що виручка в першому кварталі перевищить ринкові оцінки, і послалася на підвищений попит на чіпи, які використовуються для підтримки штучного інтелекту.

Акції фірми підскочили більш ніж на 8% на вторинному ринку, при цьому зростання також позначилося на азіатських акціях, багато з яких постачальники виробника мікросхем. Тайванська напівпровідникова виробнича компанія, яка є одним із найбільших субпідрядників Nvidia, підскочила більш ніж на 2%.

Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,3%, а південнокорейський KOSPI додав 1%. Індекс KOSPI зріс, оскільки Банк Кореї зберіг відсоткові ставки після майже 18-місячного піку.

Тим не менш, перспективи акцій технологічних компаній залишаються обмеженими, особливо з урахуванням того, що процентні ставки в США зростатимуть ще більше. Виробники чіпів також зіткнуться з потенційним уповільненням попиту цього року, оскільки світові компанії скорочують свої витрати на технології через побоювання рецесії.

Азіатські акції загалом коливаються від нуля до мінімуму, оскільки протокол лютневого засідання Федеральної резервної системи підтвердив яструбину риторику банку. Нещодавні дані щодо інфляції, які були опубліковані після засідання ФРС, ймовірно, підкреслять яструбину позицію банку.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли менш ніж на 0,1%, тоді як акції Малайзії зазнали втрат на біржах Південно-Східної Азії з високим ступенем ризику, впавши на 0,4%.

Обсяги азіатських торгів також були дещо приглушені через свято у Японії. Проте більшість регіональних індексів зазнали різких втрат за тиждень, оскільки перспектива підвищення відсоткових ставок у США відвернула іноземний капітал із регіону.

В даний час основна увага приділяється перегляду даних по ВВП США за четвертий квартал, які мають бути опубліковані пізніше того ж дня, а також читання індексу особистих споживчих витрат - кращого показника інфляції ФРС - який має бути представлений у п'ятницю.

Сила економіки США дає ФРС більше можливостей для подальшого підвищення відсоткових ставок, а сильніші, ніж очікувалося, дані PMI цього тижня підкріплюють цю думку.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,4%, хоча дані показали, що капітальні витрати приватних компаній у четвертому кварталі зросли більше, ніж очікувалося. Дані відображають певну силу австралійської економіки, оскільки вона бореться з високою інфляцією та уповільненням зростання.