Ціни на золото знаходяться під тиском сили долара та яструбиних ризиків ФРС

Ціни на золото мало змінилися в четвер, але зазнали втрат за тиждень, оскільки долар досяг шеститижневого максимуму через побоювання яструбиної політики Федерального резерву, і зараз основна увага приділяється прийдешнім економічним даним, щоб отримати більше сигналів про економіку США та грошово-кредитну політику.

Переглянуті дані щодо ВВП США за четвертий квартал мають бути опубліковані пізніше того ж дня, оскільки будь-які ознаки стійкості економіки, що зберігаються, дають ФРС більше можливостей для подальшого підвищення відсоткових ставок. Більш сильні, ніж очікувалося, показники ділової активності цього тижня сприяли такій думці.

Індекс цін на особисті споживчі витрати за січень також буде опублікований у п'ятницю, і очікується, що він підтвердить, що інфляція залишалася стійкою протягом місяця. Ці показники також, ймовірно, будуть спонукати ФРС до більш різкого підвищення процентних ставок у найближчі місяці.

Спотове золото трохи змінилося на рівні 1824,76 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1832,85 долара за унцію на 19:07 за східним часом (00:07 за Грінвічем). Обидва інструменти знизилися приблизно на 0,4% цього тижня.

Протокол лютневого засідання ФРС, опублікований у середу, показав, що більшість членів Комітету з грошово-кредитної політики підтримують підвищення процентних ставок на більш тривалий термін цього року. Але їхні заклики до підвищення на 25 базисних пунктів були пораховані застарілими з огляду на те, що дані після засідання ФРС показали, що інфляція залишається набагато жорсткішою, ніж очікувалося.

Проте долар виріс до нового шеститижневого максимуму по відношенню до кошика валют. Зростання процентних ставок збільшує альтернативну вартість володіння безвідсотковими активами, такими як золото та інші дорогоцінні метали.

Дані щодо інфляції в єврозоні та Японії також будуть опубліковані цього тижня і, як очікується, покажуть, що ціновий тиск залишається підвищеним у всьому світі, що, ймовірно, призведе до посилення грошово-кредитних умов.

Інші дорогоцінні метали у четвер торгувалися зі зниженням. Ф'ючерси на срібло впали на 0,6% - до 21,530 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину впали на 0,1% - до 950,80 доларів за унцію.

Серед промислових металів ф'ючерси на високоякісну мідь знижено до $4,1790 за фунт після падіння на 1,1% у середу.