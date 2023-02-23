S&P зазнав втрат, оскільки протоколи ФРС не змогли зупинити програшну серію

S&P 500 продовжив свою смугу невдач до чотирьох сесій, оскільки Волл-стріт у середу закрилася в цілому нижче, а інвестори виявляють обережність, незважаючи на те, що останні вказівки щодо політики ставок від центрального банку США не зробило жодних сюрпризів.

Протокол Федерального резерву від 31 січня до лютого. На першому засіданні говорилося, що «майже всі» чиновники ФРС погодилися уповільнити темп підвищення процентних ставок до чверті відсоткового пункту.

Існувала також тверда підтримка віри в те, що ризики високої інфляції залишаються «ключовим фактором», який сформує грошово-кредитну політику, і подальше підвищення ставок буде необхідним, поки це не буде контрольовано.

Такі повідомлення принесли мало сюрпризів порівняно з тим, що ФРС та її керівники повідомляли останніми тижнями, і акції були загалом стабільними після публікації протоколів після нестабільної торгівлі до їх публікації.

Однак загальне ослаблення в останню годину торгів підштовхнуло як S&P 500, так і Dow Jones Industrial назад у мінус. Nasdaq Composite зумів повернутися на позитивну територію, хоча в останні моменти. Його власна смуга програшів була перервалася на трьох сесіях.

"Зрозуміло, що ФРС сповнена рішучості продовжувати свою кампанію щодо підвищення ставок, і вони збираються робити це, навіть незважаючи на зростання ризиків рецесії", - сказав Ед Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

"І саме тому, проаналізувавши протоколи, ви побачили, що ринки трохи пом'якшилися".

Що стосується S&P, то зараз він перебуває в найтривалішому негативному падінні з середини грудня і закрився нижче за 4000 пунктів другий день поспіль: рівень, не зафіксований з 20 січня.

Індекс Dow впав на 84,5 пункту, або 0,26%, до 33 045,09 пунктів, S&P втратив 6,29 пунктів, або 0,16%, до 3991,05 пунктів, а Nasdaq додав 14,77 пунктів, або 0,13%, до 11507,07 пункту.

Незважаючи на зниження, яке зазнали S&P та Dow, падіння було не таким різким, як у вівторок, що стало найгіршим денним показником, зафіксованим ринками у 2023 році.

Після обвалу ринку у 2022 році три основні індекси зафіксували щомісячне зростання у січні, оскільки інвестори сподівалися, що ФРС призупинить підвищення ставок і, можливо, розгорнеться до кінця року.

Проте акції в лютому були волатильними, оскільки трейдери розраховували на вищі відсоткові ставки на більш тривалий термін, припускаючи, що інфляція залишається вищою за умов сильної економіки.

Учасники грошового ринку очікують, що ставки досягнуть піку на рівні 5,35% до липня і залишаться на цьому рівні до кінця 2023 року.

"Побачимо, що станеться з акціями, але я думаю, що в найближчі пару тижнів має початися низхідний імпульс", - сказав Мойя з OANDA.

Більшість з 11 основних секторів S&P 500 впали, при цьому енергетика та нерухомість виявилися найслабшими. Дует знизився на 0,8% та 1% відповідно.

Енергетичний індекс знижувався сім сесій поспіль, оскільки ціни на сировинні товари опинилися під тиском побоювань інвесторів щодо майбутнього економічного зростання та попиту на пальне.

Тим часом акції CoStar Group Inc впали на 5,1% після того, як провайдер онлайн-ринків нерухомості заявив, що більше не веде переговорів про купівлю Move Inc, власника Realtor.com, у News Corp, яка, у свою чергу, закрилася на 3,2% нижче.

Обсяг на біржах США становив 10,58 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,61 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав чотири нові 52-тижневі максимуми і один новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 36 нових максимумів та 110 нових мінімумів.