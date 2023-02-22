Європейські акції знижуються; Інфляція у Німеччині залишається високою напередодні протоколу ФРС

Європейські фондові ринки в середу торгувалися зі зниженням, оскільки інвестори перетравили дані щодо посилення інфляції в Німеччині та нові корпоративні доходи напередодні публікації протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи США.

О 03:40 за східним часом (08:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався зі зниженням на 0,8%, CAC 40 у Франції - на 0,8%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 1%.

Споживчі ціни в Німеччині зросли на 1,0% у порівнянні з попереднім місяцем у лютому після падіння на 0,8% у попередньому місяці, внаслідок чого річний показник зріс на 8,7% у порівнянні з 8,6% у січні.

На узгодженій основі порівняно з іншими країнами Європейського союзу ІСЦ зріс на 9,2% у річному обчисленні у січні та на 0,5% на місяць.

Дані про інфляцію в Італії також очікуються пізніше під час сесії, і очікується, що індекс споживчих цін у країні залишиться двозначним у річному обчисленні.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард дала зрозуміти минулого тижня, що центральний банк підвищить відсоткові ставки ще на півпункту наступного місяця, і оскільки ціни в регіоні залишаються високими, можливі подальші підвищення.

Goldman Sachs заявив, що очікує, що ЄЦБ підвищить процентні ставки три рази цього року - у березні, травні та червні - довівши остаточну ставку до 3,5% порівняно з його попередньою оцінкою 3,25%.

Протоколи засідання ФРС на початку цього місяця очікуються пізніше в середу і будуть ретельно вивчені щодо ознак того, наскільки високі політики в США очікують підвищення відсоткових ставок.

Резервний банк Нової Зеландії підняв свої відсоткові ставки на 50 базисних пунктів до 4,75%, найвищого рівня з кінця 2008 року, і відзначив подальше підвищення, оскільки інфляція залишалася високою.

У корпоративному секторі акції Rio Tinto впали на 1,4% після того, як зареєстрована у Великій Британії гірничодобувна компанія більш ніж удвічі скоротила свої дивіденди, повідомивши про значне падіння річного прибутку, оскільки ціни на залізну руду впали через зниження попиту, особливо з боку Китаю.

Акції Lloyds впали на 2%, незважаючи на те, що британський кредитор підвищив свій прогноз та дивіденди на 2023 рік, заявивши, що викупить акції на 2 мільярди фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2102 долара США).

Банк також виділив 465 млн фунтів стерлінгів в останньому кварталі року для покриття кредитів, які можуть бути дефолтними. Це спричинило створення резервів на покриття збитків за кредитами на загальну суму понад 1,5 млрд фунтів стерлінгів на весь 2022 рік, що різко контрастує з 2021 роком, коли він зміг вивільнити чисті резерви у розмірі 1,38 млрд фунтів стерлінгів у період пандемії.

Акції Danone зросли на 2% після того, як французька група продуктів харчування повідомила про сильніше, ніж очікувалося, зростання продажів в останньому кварталі 2022 року, оскільки вона змогла підняти ціни в умовах різкого зростання цін на сировину та енергію.

Акції Stellantis зросли на 2,2% після того, як автовиробник повідомив про більш високий, ніж очікувалося, річний прибуток і оголосив про нову програму викупу акцій на 2023 рік.