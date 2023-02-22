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Число «біткоїн-китів» впало до мінімуму серпня 2019 року
11:16 22.02.2023 |
Кількість адрес із балансом понад 1000 BTC (близько $24,7 млн) впала до позначок середини 2019 року.
Згідно Glassnode, їхня кількість становить 2024 (станом на 20.02.2023). Близький до цього рівня показник - 2023 - зафіксовано 05.08.2019.
Чисельність адрес цієї категорії досягла піка в лютому 2021 року поблизу значення 2500. Потім, всупереч ралі цифрового золота до історичного максимуму на рівні ~$69 000, показник пішов на спад.
Однак кількість адрес із балансом понад 10 000 BTC ($247 млн) стабільно тримається поблизу пікових позначок. Усього таких «мегакитових» гаманців 115 станом на 20.02.2023.
Число набагато дрібніших адрес - з 1 BTC і більше - постійно зростає, оновлюючи максимуми.
За рік показник збільшився на 20% та наблизився до позначки 982 тисячі.
На момент написання перша криптовалюта торгується поблизу рівня $24 700. З початку 2023 року цифрове золото подорожчало майже на 50%.
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