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АНАЛІТИКА

Число «біткоїн-китів» впало до мінімуму серпня 2019 року

11:16 22.02.2023 |

Фінанси

 

Кількість адрес із балансом понад 1000 BTC (близько $24,7 млн) впала до позначок середини 2019 року.

Згідно Glassnode, їхня кількість становить 2024 (станом на 20.02.2023). Близький до цього рівня показник - 2023 - зафіксовано 05.08.2019.

Число «біткоїн-китів» впало до мінімуму серпня 2019 року

 

Чисельність адрес цієї категорії досягла піка в лютому 2021 року поблизу значення 2500. Потім, всупереч ралі цифрового золота до історичного максимуму на рівні ~$69 000, показник пішов на спад.

Однак кількість адрес із балансом понад 10 000 BTC ($247 млн) стабільно тримається поблизу пікових позначок. Усього таких «мегакитових» гаманців 115 станом на 20.02.2023.

Число «біткоїн-китів» впало до мінімуму серпня 2019 року

 

Число набагато дрібніших адрес - з 1 BTC і більше - постійно зростає, оновлюючи максимуми.

Число «біткоїн-китів» впало до мінімуму серпня 2019 року

 

За рік показник збільшився на 20% та наблизився до позначки 982 тисячі.

На момент написання перша криптовалюта торгується поблизу рівня $24 700. З початку 2023 року цифрове золото подорожчало майже на 50%.


Число «біткоїн-китів» впало до мінімуму серпня 2019 року

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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