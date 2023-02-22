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АНАЛІТИКА

Долар та фунт стерлінгів підтримуються оптимістичними дослідженнями PMI

08:32 22.02.2023 |

Фінанси

 

Долар і фунт стерлінгів знайшли підтримку в середу після несподіваного відновлення ділової активності у Сполучених Штатах та Великобританії, що підвищило ймовірність того, що їхні відповідні центральні банки продовжуватимуть підвищувати процентні ставки.

Євро спробував відіграти втрати попередньої сесії, навіть незважаючи на те, що експрес-композитний PMI єврозони піднявся до дев'ятимісячного максимуму 52,3 у лютому, чому сприяло несподівано сильне зростання послуг.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що ділова активність у США несподівано відновилася в лютому і досягла найвищого рівня за вісім місяців, тоді як індекс менеджерів із закупівель у Великій Британії (PMI) аналогічно зріс до 53,0 цього місяця, перевищивши порогове значення 50 для зростання для першого року. час з липня.

Долар значно зріс, у той час як фунт стерлінгів наразі торгується на рівні 1,21015 долара, утримуючи більшу частину зростання вівторка на 0,6%.

Євро зріс на 0,05% до 1,0652 доларів після падіння на 0,36% на попередній сесії.

«Це було своєрідним питанням відносності в тому сенсі, що, хоча сектори послуг показали кращі результати в усіх напрямках, додаткове зростання, яке отримало фунт стерлінгів, було викликане дуже, дуже сильними показниками», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National. Банк Австралії.

«Я думаю, що євро все ще перебуває у складнішій ситуації, враховуючи, що є загальне відчуття, що ЄЦБ ще має зробити велику роботу, і це створює деяку напруженість з погляду їхніх перспектив зростання».

Що стосується антиподів, ківі зріс на 0,1% до 0,62195 долара після того, як раніше на сесії він виріс до внутрішньоденного максимуму 0,6248 долара після яструбиного підвищення процентної ставки Резервним банком Нової Зеландії.

РБНЗ у середу підвищив ставку на 50 базисних пунктів, як і очікувалося, і сигналізував про подальше посилення жорсткості, оскільки інфляція в економіці залишається надто високою.

«Зростаючий тиск на інфляцію переважає, тому, якщо колеса економіки найближчим часом не рушать з місця, на даному етапі ймовірно ще одне підвищення на 50 б.п.», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Австралійський долар впав на 0,31% до 0,6835 долара під тиском даних, що показують, що заробітна плата в Австралії минулого кварталу зростала найшвидшими річними темпами за десятиліття, але не виправдала ринкових прогнозів. Це може зменшити тиск на користь подальшого агресивного підвищення місцевих процентних ставок.

По відношенню до японської єни долар трохи знизився до 134,91 після зростання до двомісячного максимуму в 135,23 ієни на попередній сесії.

Індекс долара США становив 104,15, додавши 0,3% у вівторок.

Відновлення ділової активності в США відбувається на тлі недавньої множини стійких економічних даних, що вказують на все ще обмежений ринок праці, стійку інфляцію та стійкий роздрібний продаж у найбільшій економіці світу.

З того часу ринки підвищили свої очікування щодо того, наскільки високо Федеральній резервній системі потрібно підняти ставки, щоб приборкати інфляцію.

Тепер увага інвесторів переключилася на публікацію протоколів останнього засідання ФРС пізніше в середу, які можуть дати більше інформації про дискусії та плани політиків.

«Потрібно було більше двох тижнів, безліч яструбиних коментарів та сильних даних, щоб ринки поступово усвідомили той факт, що більш висока термінальна ставка є вірогіднішим шляхом для ФРС, і щоб ми забули про скорочення. цього року», - сказав Сімпсон із City Index.
За матеріалами: investing.com
 

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