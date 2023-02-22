Ціни на золото впали до 6-тижневого мінімуму на тлі наближення протоколу ФРС

Ціни на золото коливалися трохи вище шеститижневого мінімуму в середу, оскільки ринки зберігали обережність напередодні протоколу лютневого засідання Федеральної резервної системи, тоді як деякі сильніші, ніж очікувалося, економічні дані США надали додаткову підтримку долару.

Ціни на дорогоцінні метали протягом тижня торгувалися у вузькому діапазоні на тлі побоювань, що відновилися, з приводу більш яструбиних дій ФРС, особливо після сильніших, ніж очікувалося, показників інфляції за січень. Це, у поєднанні з ознаками стійкості економіки США, дає ФРС достатньо можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.

Золото спот не змінилося на рівні 1835,83 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1844,70 долара за унцію на 19:13 за східним часом (00:13 за Грінвічем). Очікується, що протокол ФРС, який має бути представлений пізніше, підтвердить яструбину риторику банку.

У центрі уваги цього тижня також буде індекс цін на особисті споживчі витрати, що буде оприлюднений у четвер, який є найкращим індикатором інфляції ФРС. Очікується, що індекс залишиться відносно високим у січні.

Підвищення процентних ставок не віщує нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото та інші дорогоцінні метали, враховуючи, що вони підвищують прибутковість долара та казначейських облігацій та збільшують альтернативні витрати володіння золотом.

Згідно з даними, опублікованими у вівторок, індекс ділової активності в США за лютий також виявився сильнішим, ніж очікувалося. Будь-які ознаки стійкості економіки США дають ФРС більше можливостей для збереження підвищення ставок, що банк дав зрозуміти, що має намір зробити у найближчій перспективі.

Але побоювання щодо можливого уповільнення темпів економічного зростання в США все ще зберігаються, тим більше, що інші дані у вівторок показали, що ринок житла перебуває під тиском.

Ціни на інші дорогоцінні метали у середу трималися у вузькому діапазоні. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 945,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло трохи зросли до 21,900 доларів за унцію.

Промислові метали були надихнуті вищими, ніж очікувалося, індексами ділової активності в США, при цьому ф'ючерси на мідь різко зросли у вівторок.

Ф'ючерси на високоякісну мідь у середу коливалися близько тритижневого максимуму $4,2170 за фунт після зростання на 0,8% на попередній сесії.

Підтримку червоного металу також надав певний оптимізм щодо відновлення економіки Китаю, особливо після того, як цього тижня відсоткові ставки в країні залишалися на рекордно низькому рівні.