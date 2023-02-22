Фінансові новини
- |
- 22.02.23
- |
- 08:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото впали до 6-тижневого мінімуму на тлі наближення протоколу ФРС
07:52 22.02.2023 |
Ціни на золото коливалися трохи вище шеститижневого мінімуму в середу, оскільки ринки зберігали обережність напередодні протоколу лютневого засідання Федеральної резервної системи, тоді як деякі сильніші, ніж очікувалося, економічні дані США надали додаткову підтримку долару.
Ціни на дорогоцінні метали протягом тижня торгувалися у вузькому діапазоні на тлі побоювань, що відновилися, з приводу більш яструбиних дій ФРС, особливо після сильніших, ніж очікувалося, показників інфляції за січень. Це, у поєднанні з ознаками стійкості економіки США, дає ФРС достатньо можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.
Золото спот не змінилося на рівні 1835,83 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1844,70 долара за унцію на 19:13 за східним часом (00:13 за Грінвічем). Очікується, що протокол ФРС, який має бути представлений пізніше, підтвердить яструбину риторику банку.
У центрі уваги цього тижня також буде індекс цін на особисті споживчі витрати, що буде оприлюднений у четвер, який є найкращим індикатором інфляції ФРС. Очікується, що індекс залишиться відносно високим у січні.
Підвищення процентних ставок не віщує нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото та інші дорогоцінні метали, враховуючи, що вони підвищують прибутковість долара та казначейських облігацій та збільшують альтернативні витрати володіння золотом.
Згідно з даними, опублікованими у вівторок, індекс ділової активності в США за лютий також виявився сильнішим, ніж очікувалося. Будь-які ознаки стійкості економіки США дають ФРС більше можливостей для збереження підвищення ставок, що банк дав зрозуміти, що має намір зробити у найближчій перспективі.
Але побоювання щодо можливого уповільнення темпів економічного зростання в США все ще зберігаються, тим більше, що інші дані у вівторок показали, що ринок житла перебуває під тиском.
Ціни на інші дорогоцінні метали у середу трималися у вузькому діапазоні. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 945,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло трохи зросли до 21,900 доларів за унцію.
Промислові метали були надихнуті вищими, ніж очікувалося, індексами ділової активності в США, при цьому ф'ючерси на мідь різко зросли у вівторок.
Ф'ючерси на високоякісну мідь у середу коливалися близько тритижневого максимуму $4,2170 за фунт після зростання на 0,8% на попередній сесії.
Підтримку червоного металу також надав певний оптимізм щодо відновлення економіки Китаю, особливо після того, як цього тижня відсоткові ставки в країні залишалися на рекордно низькому рівні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар та фунт стерлінгів підтримуються оптимістичними дослідженнями PMI
|Азіатські акції постраждали від технологічного спаду, очікується більше сигналів від ФРС
|Ціни на золото впали до 6-тижневого мінімуму на тлі наближення протоколу ФРС
|Волл-стріт повідомила про гірший день 2023 через побоювання, що відсоткові ставки будуть вищими на більш тривалий термін
|Мінфін зміг знизити ставки за облігаціями завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП
|НБУ пропонує Мінфіну запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держбанків
|Mastercard та Visa можуть зіткнутися з колективним позовом на суму 7,5 млрд фунтів стерлінгів
Бізнес
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499
|Новий чоловічий контрацептив. Вчені тестують засіб, що діє швидко і без шкоди здоров'ю
|ШІ Microsoft Bing також припускався прикрих помилок під час демонстрації та активного використання
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі