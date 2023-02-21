Євро зазнає труднощів, але міцні дані щодо послуг компенсують втрати

Євро залишався під тиском у вівторок після того, як дані показали погіршення виробничої активності єврозони цього місяця, хоча відновлення в більш чутливому до інфляції секторі послуг стримувало втрати.

В останні пару тижнів євро боровся проти долара, зокрема, після того, як сильні дані щодо ринку праці в США та ознаки сталої інфляції підвищили шанси на те, що відсоткові ставки в США зростуть більше, ніж багато хто очікував раніше.

Композитний індекс менеджерів із закупівель (PMI) S&P Global для єврозони, який розглядається як добрий показник загального економічного здоров'я, виріс до найвищого рівня за дев'ять місяців.

Згідно з опитуванням, проведеним у вівторок, індекс активності у сфері послуг зріс до найвищого рівня з червня, тоді як виробничий сектор цього місяця скоротився більш швидкими темпами.

"Звичайно, виробничі цифри розчаровують, але я сказав би, що цифри у сфері послуг досить конструктивні", - сказав Джеремі Стретч, голова глобального відділу валютної стратегії CIBC Capital Markets.

Інфляція заробітної плати, як правило, триваліша в секторі послуг, і активна діяльність там передбачає, що Європейський центральний банк з більшою ймовірністю підвищить відсоткові ставки, тим самим підтримавши євро, сказав він.

Наразі євро знизився на 0,2% за день до долара до 1,0667 долара. У лютому він втратив майже 2% щодо валюти США. Але це щось надзвичайне. По відношенню до японської єни він зріс на 1,4%.

Індекс долара США у лютому зріс майже на 2%, що робить його потенційно найсильнішим місячним показником після вересневого зростання на 3,2%. Зараз він торгується близько 104, що нижче шеститижневого максимуму п'ятниці 104,67.

"Імпульс даних останнім часом був позитивним, але в найближчі кілька місяців буде складно оцінити, де ми повинні бути на цьому етапі циклу", - сказав стратег Deutsche Bank Джим Рід.

«Без сумніву, відбулися великі покращення внаслідок падіння цін на газ та послаблення фінансових умов, але нам ще доведеться побачити щось близьке до повного відставання фільтра грошово-кредитної політики від США та Європи», - сказав він.

Виробничі дані США будуть опубліковані пізніше у вівторок, тоді як базовий п'ятничний індекс витрат на особисте споживання - переважний показник цінового тиску Федеральної резервної системи - може пролити більше світла на те, що може статися з процентними ставками цього року.

По відношенню до єни долар виріс на 0,23% до 134,6, у той час як по відношенню до австралійського долара він виріс на 0,4% до 0,68875 долара, навіть після того, як протоколи Резервного банку Австралії показали, що політики не розглядали можливість зупинення підвищення на лютневому засіданні.

Фунт стерлінгів змінив курс і зріс на 0,3% по відношенню до долара до 1,2071 долара і зріс на 0,5% по відношенню до євро до 88,36 пенса після того, як дані показали, що ділова активність у Великій Британії на початку лютого була набагато кращою, ніж очікувалося.