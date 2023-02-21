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АНАЛІТИКА

FT: криптовалютний хедж-фонд Galois Capital закривається на тлі колапсу FTX

11:14 21.02.2023 |

Фінанси

 

Орієнтований на криптовалюти хедж-фонд Galois Capital закривається на тлі втрати значної частини капіталу через крах біржі FTX. Про це повідомляє Financial Times.

«Враховуючи серйозність ситуації з FTX, ми не бачимо можливим продовжувати управління фондом як у фінансовому, так і в культурному плані», - заявив співзасновник Galois Capital Кевін Чжоу.

У листопаді ЗМІ повідомляли, що на рахунках FTX «застрягли» кошти хедж-фонду на суму $40 млн. У той час Чжоу казав інвесторам, що знадобиться кілька років, щоб повернути хоча б «якийсь відсоток» коштів.

«Вся ця трагічна сага, починаючи від колапсу LUNA до кризи 3AC [Three Arrows Capital] і закінчуючи крахом FTX/Alameda, безумовно, значно відкинула криптопростір назад», - додав Чжоу.

Нагадаємо, згідно з судовими документами, FTX заборгувала 50 найбільшим кредиторам понад $3 млрд.


FT: криптовалютний хедж-фонд Galois Capital закривається на тлі колапсу FTX

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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