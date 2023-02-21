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FT: криптовалютний хедж-фонд Galois Capital закривається на тлі колапсу FTX
11:14 21.02.2023 |
Орієнтований на криптовалюти хедж-фонд Galois Capital закривається на тлі втрати значної частини капіталу через крах біржі FTX. Про це повідомляє Financial Times.
«Враховуючи серйозність ситуації з FTX, ми не бачимо можливим продовжувати управління фондом як у фінансовому, так і в культурному плані», - заявив співзасновник Galois Capital Кевін Чжоу.
У листопаді ЗМІ повідомляли, що на рахунках FTX «застрягли» кошти хедж-фонду на суму $40 млн. У той час Чжоу казав інвесторам, що знадобиться кілька років, щоб повернути хоча б «якийсь відсоток» коштів.
«Вся ця трагічна сага, починаючи від колапсу LUNA до кризи 3AC [Three Arrows Capital] і закінчуючи крахом FTX/Alameda, безумовно, значно відкинула криптопростір назад», - додав Чжоу.
Нагадаємо, згідно з судовими документами, FTX заборгувала 50 найбільшим кредиторам понад $3 млрд.
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