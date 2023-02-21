Ралі долара втрачає оберти, оскільки трейдери чекають на дані ФРС

Долар тримався нижче недавніх піків у вівторок, оскільки тритижневе ралі згасло, і трейдери чекають на економічні дані, щоб з'ясувати, чи виправдане подальше підвищення долара.

Сильні дані щодо ринку праці в США та стійка інфляція підвищили очікування щодо відсоткових ставок у США та підтримали зростання долара цього місяця - дані з виробництва у Європі та США у вівторок та базовий індекс цін PCE у п'ятницю визначатимуть наступні кроки.

Після спокійного понеділка через свято Дня президента у Сполучених Штатах долар стабілізувався на рівні 132,24 єни та 1,0666 долара за євро, при цьому єдина валюта знайшла сильну підтримку вище за 1,06 долара.

Індекс долара США зростав три тижні поспіль, додавши в лютому близько 1,7%, але стабілізувався на позначці 104 порівняно з шеститижневим максимумом 104,67, досягнутим у п'ятницю.

"Нездатність євро/долара в п'ятницю опуститися після пробивання нижче $1,0650, швидше, підбиває підсумки валютного ринку для мене", - сказав стратег Societe Generale Кіт Джакс.

«Є дві причини, через які відскок долара зупинився», - додав він, зазначивши, що прогнози зростання Європи та США сходяться, а різниця в очікуваннях щодо відносних ставок скорочується.

"Я підозрюю, що подальша значна сила долара вимагатиме від ринку ф'ючерсів Федерального резерву почати ціноутворення на підвищення ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) у березні", - сказав він.

Ф'ючерси на фонди ФРС нині мають на увазі приблизно 16-відсоткову ймовірність цього, тоді як у Європі підвищення на 50 базисних пунктів у березні майже враховано у цінах. В інших країнах валютні ринки загалом залишалися стабільними.

Китайський юань відіграв невеликий прибуток, досягнутий у понеділок. В Австралії трейдери очікують публікації даних про заробітну плату та робочу силу пізніше цього тижня. Австралійський долар впав приблизно на 0,3% до 0,6893 долара, продемонструвавши невелику реакцію на протоколи, що показують, що центральні банки не розглядали можливість припинення підвищення на засіданні в лютому.

Новозеландський долар тримався на рівні 0,6246 долара напередодні засідання центрального банку у середу. Ринки оцінюють підвищення відсоткової ставки на 50 базисних пунктів, щоб довести базову відсоткову ставку Нової Зеландії до 4,75%, а також зважують економічні наслідки Габріельного циклону.

«Оскільки ринки обмірковують вартість відновлення та вплив, який може спричинити на інфляцію, страхові потоки та витрати на інфраструктуру, це швидко стає потенційним фактором сталого зміцнення новозеландського долара», - кажуть аналітики ANZ.

Стерлінг залишався стабільним на рівні 1,2023 доларів. Шведська крона втримала зростання у понеділок після того, як інфляція стала жорсткою, а протоколи центрального банку показали, що політики готові продовжувати зростання.

Біткойн знайшов підтримку після того, як регулятор ринків Гонконгу опублікував запропоновані правила ліцензування криптобірж, що розглядається як крок у напрямку заохочення розвитку міста як криптоцентру. Наразі він коштує 24 878 доларів.