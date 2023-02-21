Золото тримається на плаву в очікуванні подальших сигналів ФРС

Ціни на золото були зафіксовані трохи вище від шеститижневих мінімумів у вівторок, і трейдери утрималися від великих ставок в очікуванні нових сигналів про грошово-кредитну політику з протоколів лютневого засідання Федеральної резервної системи.

Ринки також очікують на виступ ФРС цього тижня, оскільки перегріта інфляція в США та посилення ринку праці привернули увагу до політики центрального банку.

Торгівля на ринках золота та інших металів цього тижня буде обмеженою, а ринки США у понеділок були закриті у зв'язку зі святом. Але попит на долар в азіатській та європейській торгівлі зберігався, що стримувало ціни на зливки.

Спот-золото не змінилося на рівні 1841,59 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трохи змінилися на рівні 1850,25 долара за унцію до 20:32 за східним часом (1:32 за Грінвічем). Обидва інструменти зазнавали збитків три тижні поспіль.

Вищі, ніж очікувалося, показники інфляції в США швидко обірвали нещодавнє ралі цін на золото, оскільки ринки різко переглянули свої очікування щодо підвищення процентних ставок цього року.

Уперта інфляція у поєднанні з ознаками зміцнення ринку праці дає ФРС достатній імпульс для подальшого підвищення процентних ставок. Протокол лютневого засідання ФРС, який має відбутися в середу, швидше за все, підтвердить яструбину позицію центрального банку.

Різкий стрибок прибутковості казначейських облігацій США та долар сильно вплинули на нерентабельні активи, такі як золото та інші метали. Оскільки прибутковість у США зростатиме ще більше разом із відсотковими ставками, короткострокові перспективи для золота виглядають примарними, оскільки деякі представники ФРС попередили, що відсоткові ставки у США можуть піднятися понад 6% цього року.

Тим не менш, золото та інші дорогоцінні метали можуть виграти від покупки як прихісток наприкінці року, особливо якщо уповільнення економічного зростання змусить ФРС відмовитися від своєї яструбиної політики.

Інші дорогоцінні метали було приглушені у вівторок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% - до 929,40 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,2% - до 21,780 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися у вівторок після зростання на 1,5% на попередній сесії на тлі оптимізму, що зберігається, з приводу відновлення економіки Китаю.

Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,1% до 4,1730 дол. за фунт.

Оптимізм щодо відновлення економіки Китаю різко зріс у понеділок після того, як Народний банк зберіг базові ставки з іпотечних кредитів на історичному мінімумі. Хоча цей крок був значно очікуваним, він сигналізував про те, що уряд має намір зберігати адаптивну політику для підтримки економічного зростання.