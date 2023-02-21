Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азіатські акції приглушені через ризики ФРС та відновлення Китаю

07:59 21.02.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських фондових ринків у вівторок трималися у вузькому діапазоні, оскільки трейдери чекали нових сигналів про грошово-кредитну політику США від безлічі індикаторів Федеральної резервної системи на цьому тижні, тоді як основна увага, як і раніше, приділялася відновленню економіки Китаю.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати за день, впавши на 1,6% через втрати в акціях великих технологічних компаній. Китайська пошукова система JD.com впала майже на 7% і стала найгіршою в індексі після того, як ЗМІ повідомили, що фірма планує кампанію із субсидування.

Гонконгські акції HSBC Holdings PLC впали на 0,6%, оскільки річний прибуток банку впав на $1,4 млрд. Але банк також повідомив про майже 100-відсотковий стрибок прибутку в четвертому кварталі, а також заявив, що розглядає можливість виплати спеціальних дивідендів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite були приглушені, оскільки оптимізм з приводу додаткових заходів державних витрат вичерпався. Народний банк Китаю в понеділок залишив ключові ставки за іпотечними кредитами на історичному мінімумі, прагнучи підтримати місцеве економічне зростання.

Надії на відновлення економіки Китаю були в основі ралі азіатських акцій цього року після того, як у січні країна послабила більшість заходів для боротьби з COVID. Відновлення в Китаї є гарною ознакою для регіональних торгових партнерів країни.

Проте останні економічні показники країни малюють дещо неоднозначну картину відновлення.

Азіатські ринки загалом мало змінилися, зосередившись на протоколі лютневого засідання Федеральної резервної системи, яке має відбутися у середу. Очікується, що у протоколі повториться яструбина риторика центрального банку, яка вказує на подальше підвищення процентних ставок, оскільки банк намагається стримати інфляцію.

Ринки також очікують на читання індексу особистих споживчих витрат - кращого показника інфляції ФРС, а також безлічі виступів офіційних осіб ФРС.

Підвищення відсоткових ставок у США не обіцяє нічого доброго азіатським акціям, враховуючи, що вони обмежують надходження іноземного капіталу в регіон, а також сприяють підвищенню регіональних кредитних ставок.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2% через втрати великої гірничодобувної компанії BHP Group Ltd після того, як вона зафіксувала падіння піврічного прибутку.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 зросли на 0,3% та 0,4% відповідно, а японський індекс Nikkei 225 впав на 0,2%.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0242
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3290  0,02 0,04 40,0379  0,01 0,02
EUR 41,5369  0,06 0,14 42,5048  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес