Азіатські акції приглушені через ризики ФРС та відновлення Китаю

Більшість азіатських фондових ринків у вівторок трималися у вузькому діапазоні, оскільки трейдери чекали нових сигналів про грошово-кредитну політику США від безлічі індикаторів Федеральної резервної системи на цьому тижні, тоді як основна увага, як і раніше, приділялася відновленню економіки Китаю.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найгірші результати за день, впавши на 1,6% через втрати в акціях великих технологічних компаній. Китайська пошукова система JD.com впала майже на 7% і стала найгіршою в індексі після того, як ЗМІ повідомили, що фірма планує кампанію із субсидування.

Гонконгські акції HSBC Holdings PLC впали на 0,6%, оскільки річний прибуток банку впав на $1,4 млрд. Але банк також повідомив про майже 100-відсотковий стрибок прибутку в четвертому кварталі, а також заявив, що розглядає можливість виплати спеціальних дивідендів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite були приглушені, оскільки оптимізм з приводу додаткових заходів державних витрат вичерпався. Народний банк Китаю в понеділок залишив ключові ставки за іпотечними кредитами на історичному мінімумі, прагнучи підтримати місцеве економічне зростання.

Надії на відновлення економіки Китаю були в основі ралі азіатських акцій цього року після того, як у січні країна послабила більшість заходів для боротьби з COVID. Відновлення в Китаї є гарною ознакою для регіональних торгових партнерів країни.

Проте останні економічні показники країни малюють дещо неоднозначну картину відновлення.

Азіатські ринки загалом мало змінилися, зосередившись на протоколі лютневого засідання Федеральної резервної системи, яке має відбутися у середу. Очікується, що у протоколі повториться яструбина риторика центрального банку, яка вказує на подальше підвищення процентних ставок, оскільки банк намагається стримати інфляцію.

Ринки також очікують на читання індексу особистих споживчих витрат - кращого показника інфляції ФРС, а також безлічі виступів офіційних осіб ФРС.

Підвищення відсоткових ставок у США не обіцяє нічого доброго азіатським акціям, враховуючи, що вони обмежують надходження іноземного капіталу в регіон, а також сприяють підвищенню регіональних кредитних ставок.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,2% через втрати великої гірничодобувної компанії BHP Group Ltd після того, як вона зафіксувала падіння піврічного прибутку.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 зросли на 0,3% та 0,4% відповідно, а японський індекс Nikkei 225 впав на 0,2%.