Ф'ючерси на фондові біржі США знижувалися під час вечірніх угод у понеділок

Основні середні показники залишалися закритими під час звичайної сесії через вихідні.

Станом на 18:30 за східним часом (23:30 за Гринвічем) ф'ючерси Dow Jones і S&P 500 впали на 0,3%, а ф'ючерси Nasdaq 100 знизилися на 0,1%.

У розширених угодах Nordson Corp додала 1,1% після того, як компанія повідомила про прибуток на акцію за 1 квартал у розмірі 1,95 дол. США проти 1,98 дол. США, очікуваних при доходах 610,48 млн дол. США проти очікуваних 622,98 млн дол.

Williams Companies Inc додала на 1,4% після звіту про прибуток на акцію за четвертий квартал у розмірі 1,82 дол. США, перевершивши очікування в 0,50 дол. США, тоді як дохід склав 10,97 млрд дол. США проти очікуваних 2,89 млрд дол.

HealthStream повідомила про прибуток на акцію за четвертий квартал у розмірі 0,08 доларів США проти 0,05 доларів США, очікуваного при доході 68,54 млн доларів США проти очікуваних 68,02 млн доларів США.

Поточного тижня інвестори будуть зосереджені на публікації протоколу останнього засідання FOMC, де політики підвищили ставки на 25 базисних пунктів.

Що стосується прибутків, то великі компанії роздрібної торгівлі, включаючи Walmart Inc і Home Depot Inc, опублікують результати пізніше у вівторок.

На ринках облігацій 10-річні ставки США були на рівні 3,842%.