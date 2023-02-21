Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Засновник інтернету назвав криптовалюти «дуже небезпечними»

22:28 20.02.2023 |

Фінанси

 

Засновник World Wide Web Тім Бернерс-Лі вважає цифрові активи «суто спекулятивними» і порівняв їх з бульбашкою доткомів. Про це британський науковець заявив телеканалу CNBC.

В інтерв'ю Бернерс-Лі розкритикував криптовалюти. За його словами спекулятивний характер цих активів робить їх формою азартних ігор, що «дуже небезпечно».

«Я не хочу витрачати свій час на інвестиції у подібні речі», - зауважив науковець.

Втім, Бернерс-Лі визнав, що цифрові активи можуть бути корисними для грошових переказів, якщо якнайшвидше конвертувати їх у фіат.

Варто зазначити, у 2021 році науковець виставив на аукціон Sothebyʼs початковий код інтернету у вигляді NFT. Його придбав невідомий покупець за $5,4 млн.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року голова Резервного банку Індії Шактіканта Дас заявив, що «приватні криптовалюти» спричинять наступну економічну кризу.


Засновник інтернету назвав криптовалюти «дуже небезпечними»

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0242
  0,1865
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3290  0,02 0,04 40,0379  0,01 0,02
EUR 41,5369  0,06 0,14 42,5048  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес