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Засновник інтернету назвав криптовалюти «дуже небезпечними»
22:28 20.02.2023 |
Засновник World Wide Web Тім Бернерс-Лі вважає цифрові активи «суто спекулятивними» і порівняв їх з бульбашкою доткомів. Про це британський науковець заявив телеканалу CNBC.
В інтерв'ю Бернерс-Лі розкритикував криптовалюти. За його словами спекулятивний характер цих активів робить їх формою азартних ігор, що «дуже небезпечно».
«Я не хочу витрачати свій час на інвестиції у подібні речі», - зауважив науковець.
Втім, Бернерс-Лі визнав, що цифрові активи можуть бути корисними для грошових переказів, якщо якнайшвидше конвертувати їх у фіат.
Варто зазначити, у 2021 році науковець виставив на аукціон Sothebyʼs початковий код інтернету у вигляді NFT. Його придбав невідомий покупець за $5,4 млн.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року голова Резервного банку Індії Шактіканта Дас заявив, що «приватні криптовалюти» спричинять наступну економічну кризу.
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