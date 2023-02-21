Засновник інтернету назвав криптовалюти «дуже небезпечними»

Засновник World Wide Web Тім Бернерс-Лі вважає цифрові активи «суто спекулятивними» і порівняв їх з бульбашкою доткомів. Про це британський науковець заявив телеканалу CNBC.

В інтерв'ю Бернерс-Лі розкритикував криптовалюти. За його словами спекулятивний характер цих активів робить їх формою азартних ігор, що «дуже небезпечно».

«Я не хочу витрачати свій час на інвестиції у подібні речі», - зауважив науковець.

Втім, Бернерс-Лі визнав, що цифрові активи можуть бути корисними для грошових переказів, якщо якнайшвидше конвертувати їх у фіат.

Варто зазначити, у 2021 році науковець виставив на аукціон Sothebyʼs початковий код інтернету у вигляді NFT. Його придбав невідомий покупець за $5,4 млн.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року голова Резервного банку Індії Шактіканта Дас заявив, що «приватні криптовалюти» спричинять наступну економічну кризу.



