Європейські акції не змінилися, оскільки Telecom Italia гальмує акції єврозони

Європейські акції у понеділок не змінилися, при цьому стійке зростання акцій гірничодобувних компаній завдяки ставкам на відновлення попиту в Китаї протидіяло падінню Telecom Italia, яке призвело до зниження акцій єврозони.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 змінився після відкриття незначного підвищення.

Індекс базових ресурсів зріс на 1,4% після того, як ціни на промислові метали зросли, сподіваючись на відновлення попиту з боку Китаю, як найбільшого споживача, а також чз занепокоєння щодо можливих перебоїв у глобальних поставках гірничодобувної промисловості.

Це також спричинило зростання цін на нафту, піднявши європейські запаси енергоресурсів на 0,3%.

Індекс EURO STOXX, до якого входять найбільші компанії єврозони, знизився на 0,1%.

Акції Telecom Italia впали на 3%, оскільки спонсорована урядом пропозиція, яка конкурує з пропозицією KKR про цінну мережу колишньої телефонної монополії, не була реалізована у вихідні.

Минулого тижня світові ринки перебували в глухому куті після того, як гарячіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США додалися до зростаючої кількості свідчень того, що агресивне підвищення ставок ще не призвело до зниження цін, щоб задовілнити ФРС.

"Це схоже на невелику паузу, щоб оцінити, що відбувається, і насправді відсутність напряму", - сказала Даніела Хаторн, старший ринковий аналітик Capital.com.

«Ми досі не впевнені у всьому, що відбувається з останніми даними, які показують, що економіка США, можливо, не сповільнюється так сильно, як ми думали. Таким чином люди все ще намагаються зрозуміти, що це означає».

Це був тихий торговий день у Європі, фондові ринки США закрито у понеділок у зв'язку зі святом Дня президентів.

Акції австрійського Raiffeisen Bank International впали майже на 7% після того, як агентство Reuters повідомило, що санкційний орган США розпочав розслідування щодо кредитора у зв'язку з його бізнесом, пов'язаним із Росією.

Forvia, європейський виробник автозапчастин, що народився внаслідок поглинання Hella компанією Faurecia, прогнозує стабільний продаж у 2023 році, внаслідок чого Faurecia майже на 4,0% підніметься на вершину STOXX 600.

Європейський індекс сектора автомобілів та автозапчастин зріс на 0,6%.