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Азіатські акції приглушені на тлі побоювань ФРС Китай підтримує надії на стимулювання
07:06 20.02.2023 |
Більшість азіатських акцій у понеділок трималися у вузькому діапазоні, оскільки ринки очікували нових сигналів щодо грошово-кредитної політики від низки подій Федеральної резервної системи цього тижня, тоді як китайські акції різко зросли у зв'язку з перспективою збільшення витрат на стимулювання з боку уряду .
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли приблизно на 1% кожен після того, як Народний банк зберіг ключові ставки за іпотечними кредитами на історичному мінімумі. Хоча цей крок розчарував деяких трейдерів, які сподіваються на скорочення, він все ж таки вказує на те, що Пекін має намір зберігати максимально адаптивну грошово-кредитну політику для стимулювання економічного зростання.
Зростання в Китаї поширилося на Гонконг та Тайвань, при цьому індекси Hang Seng та Taiwan Weighted зросли на 0,7% та 0,4% відповідно. Дії Китаю також було здійснено незабаром після того, як уряд підтвердив свої плани щодо посилення заходів стимулювання, щоб прискорити відновлення економіки.
У той час як відновлення економіки в Китаї є гарною ознакою для ширших азіатських ринків, сигнали, що надходять з країни, досі були неоднозначними, навіть після того, як раніше цього року було ослаблено більшість обмежень боротьби з COVID.
Більшість інших азіатських ринків у понеділок трималися у вузькому діапазоні, а трейдери причаїлися перед безліччю спікерів ФРС, які мають виступити цього тижня. У центрі уваги також протокол лютневого засідання ФРС, який, як очікується, підтвердить яструбину риторику банку.
Більш гарячі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США сильно вплинули на азіатські ринки за останній тиждень, оскільки трейдери побоювалися подальшого підвищення процентних ставок, яке може відволікти капітал з регіону.
Малайзійські та філіппінські акції в понеділок зазнали втрат у Південно-Східній Азії, втративши по 0,3% кожна, тоді як японський індекс Nikkei 225 торгувався у бічному тренді.
Настрої щодо азіатських ринків також підірвали побоювання ескалації напруженості на Корейському півострові після того, як Північна Корея запустила дві балістичні ракети в море біля західного узбережжя Японії.
Тим не менш, південнокорейський KOSPI виріс на 0,3%, враховуючи, що країна виграє від будь-якого економічного відновлення в Китаї.
Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 трохи зросли, хоча побоювання щодо зростання інфляції в країні обмежили потенціал зростання. Резервний банк нещодавно дав зрозуміти, що продовжить посилювати політику зниження інфляції - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для акцій країни.
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