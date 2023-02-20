S&P 500 закрився падінням через хвилювання інвесторів щодо процентних ставок

Індекс S&P 500 закрився в п'ятницю зниженням, оскільки інвестори стурбовані тим, що інфляція і сильна економіка США можуть підштовхнути Федеральну резервну систему до подальшого підвищення процентних ставок.

Гойдалки на Волл-стріт відбулися після економічних даних цього тижня, які вказували на високу інфляцію, жорсткий ринок праці та стійкість споживчих витрат, що дало ФРС більше можливостей для підвищення вартості запозичень.

Goldman Sachs та Bank of America прогнозують ще три підвищення ставок цього року та на чверть процентного пункту кожне, порівняно з їхньою попередньою оцінкою двох підвищень ставок.

Трейдери очікують принаймні ще двох підвищень ставок і вбачають, що ставка ФРС досягне піку на рівні 5,3% до липня, оскільки центральний банк намагається охолодити економіку та знизити інфляцію.

"За останні два тижні над фондовим ринком нависла темна хмара через вищу ставку за фондами ФРС", - сказав Джейк Доллархайд, головний виконавчий директор Longbow Asset Management в Талсі, штат Оклахома.

«Кількість робочих місць не зменшується, і важко впасти в рецесію одночасно із сильним ринком праці. Це означає, що ФРС може натиснути на кнопку та підвищити ставки», - сказав Долархайд.

Акції Microsoft Corp впали на 1,6%, а Nvidia - на 2,8%, що чинило тиск на S&P 500, оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій досягла тримісячного максимуму.

Індекс волатильності CBOE, також відомий як індикатор страху Волл-стріт, торгувався вище 20 пунктів другу сесію поспіль.

З 11 галузевих індексів S&P 500 шість зросли, на чолі із споживчими товарами, на 1,29%, за якими було зростання на 1% у комунальних послугах. Енергетика впала на 3,65%, а Exxon Mobil втратила 3,8%.

S&P 500 знизився на 0,28% і завершив сесію на позначці 4079,09 пунктів.

Індекс Nasdaq впав на 0,58% - до 11 787,27 пункту, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,39% - до 33 826,69 пункту.

За тиждень S&P 500 упав на 0,3%, Dow втратив 0,1%, а Nasdaq зріс на 0,6%.

S&P 500 зріс приблизно на 6% у 2023 році, тоді як Nasdaq відновився приблизно на 13% після глибоких втрат минулого року.

На додаток до недавніх побоювань щодо грошово-кредитної політики голова ФРС Мішель Боуман заявила, що центральному банку необхідно буде продовжувати підвищувати відсоткові ставки доти, доки він не досягне значного прогресу у боротьбі з інфляцією. Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін сказав, що центральному банку все ще необхідно підвищити відсоткові ставки, але він може дотримуватись підвищення на чверть пункту.

Акції Moderna Inc впали на 3,3% після того, як експериментальна вакцина проти грипу на основі матричної РНК показала змішані результати дослідження.

Акції Deere & Co зросли на 7,5% після того, як найбільший у світі виробник сільськогосподарської техніки збільшив річний прибуток і перевершив очікування квартальних доходів.

Акції літієвих видобувачів Livent Corp, Albemarle Corp та Piedmont Lithium Inc впали на 10-12% через побоювання з приводу зниження китайських цін на метал для акумуляторів електромобілів.

Найпопулярнішою компанією в S&P 500 була Tesla Inc: під час сесії було обмінено акцій на суму 42,9 мільярда доларів. Акції зросли на 3,1%.

Фондові ринки США будуть закриті у понеділок у зв'язку із Днем президентів.

Випуски, що зростають, перевищували кількість падаючих в S&P 500 у співвідношенні 1,1 до 1.

S&P 500 показав вісім нових максимумів та один новий мінімум; Nasdaq зафіксував 75 нових максимумів та 68 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,6 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,7 млрд акцій за попередні 20 сесій.