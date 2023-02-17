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Україна в січні-2023 скоротила валютний виторг від експорту чорних металів більш ніж ушестеро до січня-2022
Металургійні підприємства України у січні поточного року скоротили надходження від експорту чорних металів у 6,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до $165,690 млн.
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС), на чорні метали за цей період припало 5,29% від загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 17,01% за січень-2022.
При цьому Україна в січні поточного року знизила імпорт аналогічної продукції на 50% - до 68,593 млн дол.
Крім того, у січні Україна скоротила експорт металовиробів на 48,8% - до $62,127 млн. При цьому імпорт металовиробів зменшився на 35,2% - до $51,263 млн.
Як повідомлялося, метпідприємства України у 2022 році знизили надходження від експорту чорних металів на 67,5% порівняно з 2021 роком - до $4 млрд 533,088 млн - на чорні метали за цей період припало 10,26% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 20,49% за 2021р. У грудні-2022 надходження від експорту чорних металів становили $173,944 млн, тоді як у листопаді - $205,647 млн.
При цьому Україна минулого року скоротила імпорт аналогічної продукції на 38,3% - до $954,387 млн. У грудні її імпортовано на $89,275 млн.
Крім того, у 2022 році Україна скоротила експорт металовиробів на 18,6% - до $1 млрд 52,512 млн. У грудні їх поставлено на $69,285 млн.
Імпорт металовиробів за минулий рік скоротився на 42,9% - до $643,162 млн. (у грудні - $67,705 млн).
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