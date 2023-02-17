ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.02.23

Таку заяву він зробив у відповідь на твіт астронавтаСкотта Келлі, який звернувся до Маска з проханням відновити повну функціональність супутників Starlink в Україні. "Але ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни", - додав Маск.