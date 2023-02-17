Долар піднявся до шеститижневого піку на тлі очікувань підвищення ставки

Долар виріс у п'ятницю, досягнувши шеститижневого максимуму по відношенню до кошика валют, оскільки низка стійких економічних даних зі США підвищила ринкові очікування щодо подальшого підвищення відсоткових ставок.

Дані в четвер показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, несподівано скоротилася минулого тижня, тоді як інші дані показали, що щомісячні ціни виробників зросли у січні максимально за сім місяців.

Останні випуски даних дали долару США перевагу, збивши фунт стерлінгів, євро та японську ієну до нових шеститижневих мінімумів у п'ятницю.

Це підштовхнуло індекс долара США до шеститижневого максимуму 104,44. Наразі він піднявся вище на 0,28% до 104,40 і зростав третій тиждень поспіль.

Євро впав на 0,34% до 1,0635 доларів, досягнувши дна на рівні 1,0632 доларів на початку сесії, тоді як фунт стерлінгів впав на 0,32% до 1,1949 доларів.

Так само ківі впав до шеститижневого мінімуму в 0,6216 долара, а також для австралійця, який упав більш ніж на 0,6% до 0,68325 долара, найнижчого рівня з 6 січня.

«Згідно з останніми даними, економіка США все ще здорова. Схоже, найближчим часом не відбудеться рецесія», - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.

«Ринки оцінюють вищі відсоткові ставки».

Звіти в четвер послідували за даними, що були опубліковані раніше цього тижня, які показали стійке зростання роздрібних продажів у США в січні та ознаки жорсткої інфляції, що викликало побоювання, що Федеральній резервній системі доведеться підвищити ставки вище, ніж очікувалося раніше.

Прибутковість казначейських облігацій США також зросла на тлі подальшого яструбиного перегляду ставок, дворічна дохідність становить 4,6762%.

Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій США піднялася у п'ятницю до 3,9010%, що є найвищим показником із 30 грудня.

Ринки тепер очікують, що до липня ставки досягнуть піку близько 5,29%.

Чиновники ФРС також дали зрозуміти, що центральному банку США слід продовжувати підвищувати ставки, і в четвер два політики заявили, що йому, ймовірно, слід було підняти відсоткові ставки більше, ніж підвищення на 25 базисних пунктів на початку цього місяця.

По відношенню до японської єни долар зріс більш ніж на 0,6% до більш ніж місячного піку в 134,815, і очікує на тижневе зростання приблизно на 2,5%, найкращий результат тижня з серпня минулого року.

Міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі заявив у п'ятницю, що уряд Японії вибрав академіка Кадзуо Уеду новим головою свого центрального банку, очікуючи, що він зможе допомогти утримати інфляцію на цільовому рівні та підтримати економічне зростання та підвищення заробітної плати.

«Очікується, що найважливішим завданням номінального губернатора Уеди буде керівництво Банком Японії до відмови від його ультрам'якої (кількісної та якісної пом'якшення) політики», - Джейн Фоулі, голова відділу валютної стратегії Rabobank.

«Однак це не означає, що Банк Японії поспішатиме змінювати напрямок».