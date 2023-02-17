Азіатські фондові індекси, вражені яструбиними висловлюваннями ФРС, наближаються до тижневих втрат

Більшість азіатських фондових ринків впали в п'ятницю і готуються до тижневих втрат, тому що більш гарячі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США і яструбиніші сигнали Федеральної резервної системи посилили побоювання, що відсоткові ставки продовжать зростати.

Технологічні біржі показали найгірші результати за день: гонконгський індекс Hang Seng, південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс впали на 0,4-0,8%.

Hang Seng також показав найгірші результати в Азії на цьому тижні, знизившись на 1,5%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,5% та 0,2% відповідно, незважаючи на те, що урядовці оголосили про «рішучу перемогу» над COVID-19, пославшись на низький рівень смертності. Оголошення було зроблено через два місяці після того, як країна припинила свою політику нульового COVID.

Але нещодавні економічні показники з Китаю показали, що деякі аспекти країни все ще намагаються оговтатися від наслідків пандемії. З цією метою уряд розгорнув низку заходів стимулювання для підтримки зростання.

Азіатські акції також впали, оскільки дані індексу цін виробників у США виявилися вищими, ніж очікувалося, за січень, збігшись із гарячими показниками індексу споживчих цін за місяць. Дані викликали побоювання, що ФРС збереже свою войовничу риторику та підніме відсоткові ставки.

Представники ФРС Джеймс Буллард та Лоретта Местер підтримали цю ідею в окремих виступах, а також попередили, що центральний банк може підвищити відсоткові ставки швидшими темпами у найближчі місяці, якщо інфляція залишиться стійкою.

Зростання відсоткових ставок несприятливе для азіатських акцій, оскільки обмежує приплив іноземного капіталу регіон. Очікується також, що регіональні центральні банки підвищать ставки у тандемі з ФРС, посиливши місцеві умови ліквідності.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,7% і також повинен був п'ять тижнів поспіль зростати на тлі невизначеності щодо напряму грошово-кредитної політики за нового керуючого Банку Японії Кадзуо Уеда.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 щоп'ятниці падали приблизно на 0,2%. Але ці два були одними з небагатьох в Азії, які виросли на 0,2% та 0,7% відповідно цього тижня на тлі деякого відновлення акцій, пов'язаних із конгломератом Adani Group. Цього тижня флагманська фірма конгломерату Adani Enterprises Ltd зафіксувала високі квартальні прибутки.

Акції Таїланду впали на 0,5% після того, як дані показали несподіване скорочення економіки Південно-Східної Азії у четвертому кварталі.