Американські індекси різко впали, оскільки дані підживлюють побоювання щодо підвищення ставок

Волл-Стріт завершила торги в четвер різким зниженням після несподівано сильних даних щодо інфляції та зниження щотижневих звернень за допомогою з безробіття, що додало побоювань, що Федеральна резервна система США продовжить підвищувати відсоткові ставки, щоб приборкати високі ціни.

Звіт Міністерства праці показав найвище зростання цін виробників за сім місяців у січні, оскільки вартість енергоносіїв різко зросла.

Це також показало, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, несподівано скоротилася минулого тижня, що ще раз свідчить про те, що ринок праці залишається напруженим.

Економічні дані в четвер та інші звіти цього тижня малюють картину все ще стійкої інфляції та економіки, яка залишається відносно сильною перед кампанією підвищення процентної ставки ФРС.

"З такими даними ФРС продовжить підвищувати ставки, а цього ніхто з нас не хоче", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку. «Принаймні зараз ходять чутки про можливість підвищення на 50 базисних пунктів на наступному засіданні».

Після розпродажу у 2022 році S&P 500 піднявся приблизно на 7% у 2023 році, чому сприяли оптимістичні доходи та обережні очікування того, що центральний банк США завершив основний тягар своєї кампанії щодо підвищення ставок.

Очікується, що ФРС підніме базову ставку вище за відмітку 5% до травня і збереже її вище за ці рівні до кінця року.

Також у четвер президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила, що інфляція залишається надто високою, і зазначила, що вона відкрита для підвищення ставок більше, ніж того хотіли її колеги на останньому засіданні щодо грошово-кредитної політики. Президент ФРБ Сент-Луїса Джеймс Буллард заявив, що подальше підвищення ставок «зафіксує» уповільнення інфляції навіть при економічному зростанні.

Продаж на Волл-стріт прискорився наприкінці сесії. Індекс S&P 500 знизився на 1,38% до 4090,51 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 1,78% до 11 855,83 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 1,26% до 33 696,39 пунктів.

Tesla Inc впала на 5,7%, тому що виробник електромобілів заявив, що відкликає 362 000 автомобілів у США і виправляє їх за допомогою бездротового оновлення програмного забезпечення після того, як американський авторегулятор заявив, що його бета-версія програмного забезпечення для самостійного керування може призвести до збою.

Трейдери обміняли акції Tesla на суму 47 мільярдів доларів, що складає п'яту частину всіх угод із акціями S&P 500.

Акції Cisco Systems зросли на 5,2% і сягнули дев'ятимісячного максимуму після того, як виробник мережного обладнання підвищив прогноз прибутку на весь рік.

Акції Roku Inc зросли на 11% після того, як компанія, що займається потоковим відео, прогнозувала виручку в першому кварталі вище за ринкові оцінки.

Акції Shopify Inc впали майже на 16% після того, як канадська компанія електронної комерції прогнозувала уповільнення зростання виручки у поточному кварталі, незважаючи на підвищення цін та випуск нових продуктів.

На фондовому ринку США падаючі акції перевищували зростаючы у співвідношенні 2,5 до 1.

S&P 500 показав 9 нових максимумів та 1 новий мінімум; Nasdaq зафіксував 90 нових максимумів та 58 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США був відносно невеликим: було продано 11,0 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,7 млрд акцій за попередні 20 сесій. адміністратор