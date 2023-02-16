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НБУ запровадив додаткові вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг
17:33 16.02.2023 |
Національний банк України (НБУ) згідно з постановою правління від 15 лютого 2023 року запроваджує додаткові вимоги до роботи кредитних спілок, а також надавачів фінансових послуг, що здійснюють діяльність із торгівлі валютними цінностями у готівковій формі.
Як повідомляється на сайті регулятора, для кредитних спілок та інших учасників ринку небанківських фінансових послуг уточнено вимоги до регулювання їхньої діяльності. Зокрема, для посилення нагляду та недопущення негативних тенденцій на ринку кредитної кооперації заходи впливу не застосовуються до кредитних спілок лише у разі, якщо відповідні порушення спричинені негативним впливом збройної агресії Росії проти України.
НБУ також зазначає, що використовуватиме новий перелік Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ведення активних бойових дій та тимчасово окупованих територій країни.
Як зазначається, згідно з постановою визначено особливий порядок тимчасового припинення діяльності постачальників фінансових послуг, що торгують валютними цінностями у готівковій формі, або їхніх відокремлених чи структурних підрозділів на період перебування таких постачальників, їхніх підрозділів на території бойових дій чи тимчасово окупованих територій.
Ці та інші зміни набирають чинності 17 лютого 2023 року.
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