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У Binance визнали імовірність штрафів стосовно своєї діяльності від регуляторів США
12:47 16.02.2023 |
Криптовалютна біржа Binance готова сплатити штрафи для врегулювання нинішніх розслідувань з боку регуляторних органів США. Про це заявив директор зі стратегічних питань компанії Патрік Хіллманн в інтерв'ю The Wall Street Journal.
За його словами, на початку бізнесом керували «програмісти», яким були невідомі спрямовані на боротьбу з шахрайством та відмиванням грошей закони. Хіллманн також зазначив, що представники біржі наразі працюють над тим, щоб «заповнити прогалини у своїх зусиллях з дотримання законодавства».
«Біржа співпрацює з регуляторами, щоб з'ясувати, які заходи на нас чекають. Імовірно це буде штраф, може щось більш серйозне. Ми не знаємо, адже рішення за відповідними органами», - прокоментував Хіллманн.
Американська влада розслідує можливе порушення законодавства щодо відмивання грошей та порушення санкцій з боку криптовалютної біржі. За даними ЗМІ, прокурори поки що не мають єдиної думки стосовно підстав для висунення обвинувачень.
Хіллманн додав, що не може поки що оцінити розмір потенційного штрафу, але у компанії «добрі передчуття стосовно того, куди ведуть дискусії [з владою]».
Однак, за його словами, представники біржі досі не розуміють, як регуляторні органи збираються наглядати за американським ринком з цифрових активів. Адже останнім часом SEC продемонструвала неабиякий інтерес до постачальників криптовалютних послуг: розслідування діяльності біткоїн-біржі Kraken, позов проти емітента Binance USD - Paxos та звинувачення Gemini та Genesis Global Capital у продажі незареєстрованих цінних паперів.
Хіллманн вважає, що останні дії регулятора «матимуть тривалий охолоджувальний ефект у Сполучених Штатах» для криптоіндустрії.
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