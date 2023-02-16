Фінансові новини
- |
- 16.02.23
- |
- 12:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на криптовалюти зростають разом із зростанням світових ринків
10:54 16.02.2023 |
В ніч з середи на четвер криптовалюта Bitcoin зросла в ціні на 11,2% та наблизився до позначки у 25 тисяч доларів, що є максимумом у котируваннях з серпня.
Про це йдеться у даних Coindesk.
Так, на 09:10 котирування сягнули позначки у 24 537 доларів, а вночі сягали максимальних значень у 24 898 доларів. Менші за обсягом криптовалютні активи на кшталт Ether та Cardano також зросли.
Як пише Bloomberg, на початку тижня криптоактиви зазнали значного падіння через заборону на певні криптовалюти в США, а також через рішення нью-йоркського регулятора припинити емісію BUSD, третього за величиною стейблкоіна.
Але згодом криптоактиви продовжили відновлення після минулорічного розгрому, зокрема Bitcoin зріс майже на 50% з початку року. Це свідчить про те, що інвестори позбуваються побоювань щодо посилення регуляторного тиску з боку США.
Крім того, ціни на криптовалюти зростають разом із зростанням світових ринків на тлі дедалі більшої впевненості у тому, що підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи може вгамувати інфляцію, не доводячи США до рецесії.
Ризик для оптимістичних настроїв інвесторів полягає в тому, що вони занадто спокійно ставляться до того, наскільки високими мають бути ставки, а відтак тривале посилення монетарної політики може знизити попит на низку різноманітних активів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
|Верховний Суд відмовив колишнім власникам Приватбанку повернути акції націоналізованого банку
|Рамштайн-9 без крил для України: Чи дійсно наші союзники стали менш щедрими на зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Binance визнали імовірність штрафів стосовно своєї діяльності від регуляторів США
|Обсяг іпотечного кредитування в Україні знизився у понад 4 рази, – Нацбанк
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.02.23
|Ціни на криптовалюти зростають разом із зростанням світових ринків
|Долар відступає від шеститижневого максимуму
|Азіатські акції відновлюються, Гонконг лідирує у зростанні завдяки ставкам на «великий шорт»
|Ціни на золото відновлюються з 5-тижневого мінімуму, але ФРС побоюється обмежити зростання
Бізнес
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google