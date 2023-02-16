В ніч з середи на четвер криптовалюта Bitcoin зросла в ціні на 11,2% та наблизився до позначки у 25 тисяч доларів, що є максимумом у котируваннях з серпня.

Про це йдеться у даних Coindesk.

Так, на 09:10 котирування сягнули позначки у 24 537 доларів, а вночі сягали максимальних значень у 24 898 доларів. Менші за обсягом криптовалютні активи на кшталт Ether та Cardano також зросли.

Як пише Bloomberg, на початку тижня криптоактиви зазнали значного падіння через заборону на певні криптовалюти в США, а також через рішення нью-йоркського регулятора припинити емісію BUSD, третього за величиною стейблкоіна.

Але згодом криптоактиви продовжили відновлення після минулорічного розгрому, зокрема Bitcoin зріс майже на 50% з початку року. Це свідчить про те, що інвестори позбуваються побоювань щодо посилення регуляторного тиску з боку США.

Крім того, ціни на криптовалюти зростають разом із зростанням світових ринків на тлі дедалі більшої впевненості у тому, що підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи може вгамувати інфляцію, не доводячи США до рецесії.

Ризик для оптимістичних настроїв інвесторів полягає в тому, що вони занадто спокійно ставляться до того, наскільки високими мають бути ставки, а відтак тривале посилення монетарної політики може знизити попит на низку різноманітних активів.



