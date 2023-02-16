Азіатські акції відновлюються, Гонконг лідирує у зростанні завдяки ставкам на «великий шорт»

Азіатські фондові ринки різко відновилися після недавніх втрат у четвер, оскільки підтвердження нових стимулів з боку Китаю зміцнило настрої в регіоні, при цьому гонконгський індекс Hang Seng лідирував у зростанні після того, як Scion Asset Management Майкла Беррі активно купував місцевих гравців.

Індекс Hang Seng зріс більш як на 2% і показав найкращий результат за день. Індекс був значною мірою підтриманий зірковим зростанням інтернет-гігантів JD.com та Alibaba Group Holding Ltd, які зросли більш ніж на 7% та 3% відповідно.

Як показав останній звіт Scion Asset Management 13F, Беррі, який, як відомо, зумів скоротити кризу субстандартного іпотечного кредитування у 2008 році, відкрив позиції на загальну суму понад 8 мільйонів доларів у Alibaba та JD у четвертому кварталі 2022 року.

Позиція, ймовірно, відображає оптимізм щодо відновлення економіки Китаю, а також пом'якшення урядового контролю щодо найбільших технологічних фірм компанії. Індекс Hang Seng зріс більш ніж на 45% з листопада, коли Китай почав скасовувати заходи щодо боротьби з COVID.

Ширші азіатські ринки також були підтримані відновленням акцій технологічних компаній. Південнокорейський KOSPI та індекс Taiwan Weighted зросли на 1,8% та 0,9% відповідно, а китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite додали 1% та 0,8% відповідно.

Народний банк Китаю заявив, що вживатиме додаткових заходів для прискорення економічного зростання цього року, а також зміцнить кредитування в міру відновлення економіки після трьох років збоїв, пов'язаних із COVID, повідомляють державні ЗМІ.

Оптимізму щодо відновлення економіки Китаю також сприяли дані, що показують, що ціни на нове житло трохи зросли у січні порівняно з попереднім місяцем. Але у річному обчисленні ціни на житло в Китаї впали на 1,5%.

Відновлення у Китаї є гарним ознакою для ширших азіатських ринків, враховуючи роль країни як ключового торговельного центру регіону. Оптимізм щодо Китаю також допоміг регіональним ринкам забути про більш високі, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів та інфляції в США, які, ймовірно, передбачають подальше підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Цього тижня азіатські акції зазнали різких втрат на тлі зростання побоювань щодо агресивної політики ФРС, особливо після даних щодо інфляції.

Австралійський індекс ASX 200 різко відновився після різкого падіння в середу, оскільки більш слабкі, ніж очікувалося, дані зайнятості посилили надії на те, що Резервному банку не вистачить економічних можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.

Акції National Australia Bank Ltd, одного з найбільших кредиторів країни, зросли на 1% після того, як його квартальний прибуток збільшився на 19%. Але на цьому тижні акції, як і раніше, втрачали 3,4% на тлі зростаючих побоювань щодо уповільнення зростання кредиту в Австралії.