S&P 500 закрився зростанням після сильних даних із роздрібних продажів

S&P 500 закрився зростанням у середу після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані про роздрібні продажі свідчили про стійкість економіки США, але зростання було обмежене, оскільки інвестори побоювалися подальшого підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою в наступні місяці.

Звіт Міністерства торгівлі показав, що роздрібні продажі зросли на 3% у січні, оскільки покупки автомобілів та інших товарів значно перевищили оцінку економістів, опитаних Reuters, на 1,8%.

У вівторок дані показали, що споживчі ціни в США прискорилися в січні, що посилило очікування того, що ФРС підвищить облікову ставку щонайменше двічі цього року до діапазону 5-5,25%.

"Хороші новини від роздрібної торгівлі і в цілому від сильнішої економіки були в основному враховані в цінах", - сказав Росс Мейфілд, інвестиційний стратег Baird у Луїсвіллі, Кентуккі. "Водночас ця сила виключила ринкові очікування зниження ставок і трохи підвищила остаточну ставку за федеральними фондами".

Завдяки відновленню зростання акцій, які постраждали внаслідок минулорічного спаду на фондовому ринку, індекс S&P 500 у 2023 році зріс на 8%, а індекс Nasdaq відновився на 15%. Сезон квартальних звітів виявився кращим, ніж очікувалося, вселив обережний оптимізм.

Згідно з даними I/B/E/S від Refinitiv, більше половини всіх компаній S&P 500 повідомили про квартальний прибуток, і майже 70% з них перевершили очікування з прибутку. Для порівняння, довгостроковий середній показник складає 66%.

Акції Apple, Alphabet, Amazon та Tesla зросли на 1,4-2,4%, що призвело до зростання S&P 500 та Nasdaq.

S&P 500 піднявся на 0,28% і завершив сесію на позначці 4147,61 пунктів.

Nasdaq додав 0,92% до 12 070,59 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 0,11% до 34 128,05 пунктів.

Дев'ять із 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі із зростанням на 1,2% дискреційного споживчого.

Roblox злетів на 26% після того, як ігрова платформа, популярна серед дітей, перевищила квартальні оцінки продажів.

Акції Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), що котируються в США, впали на 5,3% після того, як Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета скоротила свою частку у виробнику мікросхем.

Акції Airbnb Inc зросли більш ніж на 13% після того, як компанія опублікувала результати, які перевершили прогнози через високий попит на подорожі.

Акції Devon Energy впали приблизно на 10% після того, як виробник сланцевої нафти не виправдав очікувань квартального прибутку через удар по видобутку через сильні холоди в США і вищі витрати.

Після дзвінка акції Roku зросли на 14% після того, як прогноз виторгу перевершив очікування аналітиків.

На фондовому ринку США кількість акцій, що зростали, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 1,4 до 1.

S&P 500 показав 19 нових максимумів та жодного мінімуму; Nasdaq зафіксував 84 нових максимуми та 55 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,5 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.