ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.02.23

Лютневе засідання у форматі Рамштайн відбулося менш ніж за місяць після попереднього. Січневу зустріч називають бронетанковою, адже там досягли ключової згоди про поставки Україні танків і БТР. Нинішній не став авіаційним, проте зради в цьому нема.