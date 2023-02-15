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АНАЛІТИКА

Долар зростає після сталих показників інфляції у США

08:33 15.02.2023 |

Фінанси

 

Долар знайшов підтримку в Азії в середу після того, як завзято висока інфляція в США дає підстави припустити, що відсоткові ставки залишатимуться високими довше, ніж очікували інвестори.

Загальний індекс споживчих цін у січні становив 0,5%, в основному через вищі витрати на оренду та харчування. Це збіглося з прогнозами, хоча річний показник у 6,4% виявився трохи вищим за очікуваний, а ставки на падіння ставки до кінця 2023 року швидко анулювалися.

Долар США піднявся до шеститижневого максимуму в 133,30 єни у вівторок і знаходився неподалік нього на рівні 133,11 на початку азіатських торгів. Понизившись на 0,6% до 0,6300 доларів, новозеландський долар має протестувати підтримку близько 0,6270 доларів.

Австралійський долар впав на 0,7% - до 0,6935 долара. Китайський юань досяг місячного мінімуму на позначці 6,8463 за долар. Стерлінг та євро впали приблизно на 0,2%.

Ці кроки, схоже, твердо зупинили різке падіння долара, яке тривало весь січень.

"Ринкові надії на швидку дезінфляцію продовжують слабшати", - сказав валютний стратег Bank of Singapore Мох Сіонг Сім.

"Ризик полягає в тому, що ФРС може трохи підштовхнути свій точковий графік (прогнози ставок) на березневому засіданні".

У грудні середній прогноз членів ради директорів Федеральної резервної системи передбачав пік ставок цього року на рівні 5,1%, але ринки ф'ючерсів на процентні ставки зараз оцінюють пік вище 5,2%, і чиновники ФРС у вівторок продемонстрували яструбиний тон.

"Ми повинні залишатися готовими до продовження підвищення ставок протягом більш тривалого періоду, ніж передбачалося раніше", - заявила президент ФРБ Даллас Лорі Логан. Ф'ючерси на довгострокові фонди ФРС різко продавалися і припускають, що ставки залишаться вищими за 5% до 2023 року.

Голова Центрального банку Австралії Філіп Лоу заявив членам парламенту, що ставки ще можуть піднятися.

Пізніше того ж дня буде опублікована інфляція у Великій Британії, при цьому консенсус-прогноз загального річного індексу споживчих цін складе колосальні 10,3%, що більш ніж у п'ять разів перевищує цільовий показник Банку Англії в 2%.

Також мають бути опубліковані дані про роздрібні продажі в США, які покажуть, як американський споживач перенесе підвищення ставок ФРС на 450 базисних пунктів минулого року.
За матеріалами: investing.com
 

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