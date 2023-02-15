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АНАЛІТИКА

Американські біржі закрилася різноспрямовано, оскільки дані щодо інфляції підтверджують побоювання з приводу процентних ставок

07:48 15.02.2023 |

Фінанси

 

Акції Волл-стріт завершили торги у вівторок різноспрямовано після того, як дані про споживчі ціни в США за січень мало що змінили в очікуваннях щодо подальших дій Федеральної резервної системи стосовно підвищення процентних ставок.

Споживчі ціни в США прискорилися, оскільки американці продовжували нести вищі витрати на оренду житла, що свідчить про те, що ФРС продовжить боротьбу з інфляцією.

"Інфляція залишається високою, хоча, схоже, вона сповільнюється", - сказав Террі Сандвен, головний стратег з акцій в U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі. «Дивлячись на сьогоднішню динаміку цін, я думаю, що це може бути невелика фіксація прибутку за сильними показниками з початку року».

З 11 галузевих індексів S&P 500 сім знизилися, на чолі з нерухомістю, на 1,08%, за якою слідувало падіння споживчих товарів на 0,95%.

Споживчий дискреційний індекс зріс на 0,30%, піднятий майже на 8% Tesla Inc. Виробник електромобілів відновився більш ніж на 60% у 2023 році після втрати двох третин своєї вартості минулого року.

Трейдери грошового ринку роблять ставку щонайменше ще на два підвищення ставок на 25 базисних пунктів цього року, при цьому відсоткові ставки досягнуть піку на рівні 5,28% до липня.

Занепокоєння інвесторів посилили войовничі заяви президента ФРБ Річмонда Томаса Баркіна та президента ФРБ Далласа Лорі Логан. Баркін сказав, що ФРС має надати пріоритет придушенню інфляції, а не ризикам для економічного зростання США.

Волл-стріт почала рік оптимістично, чому сприяло відновлення інтересу до волатильних акцій зростання, що впали у 2022 році, коли ФРС агресивно підвищила ставки, щоб взяти під контроль різкі стрибки цін. Проте минулого тижня ралі зупинилося через ознаки напруженості на ринку праці та яструбиних коментарів з боку політиків ФРС.

S&P 500 зріс приблизно на 8% у 2023 році, тоді як індекс Nasdaq Composite відновився приблизно на 14%.

Інвестори уважно стежитимуть за даними роздрібного продажу за січень у середу, щоб отримати натяки на споживчі витрати на тлі побоювань щодо економічного спаду.

Індекс S&P 500 знизився на 0,03% і закрився на позначці 4136,17 пунктів.

Nasdaq додав 0,57% до 11 960,15 пунктів, а Dow Jones Industrial Average знизився на 0,46% до 34 089,40 пунктів.

Акції Boeing Co зросли на 1,3% до найвищого рівня за рік після того, як Air India оголосила про угоду щодо купівлі 220 своїх пасажирських літаків.

Акції Coca-Cola Co подешевшали на 1,7%, незважаючи на сильний прогноз прибутку за підсумками року.

Акції Marriott International Inc зросли на 4% після того, як готельний оператор прогнозував прибуток у першому кварталі вище за оцінки Уолл-стріт, оскільки він виграв від високого попиту на подорожі.

Акції Palantir Technologies зросли більш як на 21% після того, як аналітична компанія спрогнозувала свій перший прибутковий рік.

За даними Refinitiv у п'ятницю, з більш ніж половини компаній S&P 500, які опублікували результати, майже 69% перевершили очікування на прибуток. Проте аналітики очікують, що прибуток у четвертому кварталі впаде на 2,8%, порівняно з попереднім роком.

На фондовому ринку США кількість падаючих акцій перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 1,1 до 1.

S&P 500 показав 10 нових максимумів та жодного мінімуму; Nasdaq зафіксував 75 нових максимумів та 76 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 10,7 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,8 млрд акцій за попередні 20 сесій.
За матеріалами: investing.com
 

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