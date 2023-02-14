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Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 11,4 мільярда

18:10 14.02.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 лютого, змогло залучити до держбюджету 11,37 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу дев'ятимісячних облігацій вдалося залучити 191,96 мільйона гривень під 14,99% річних.

Крім того Мінфін розмістив річні облігації на 20,34 мільйона гривень під 18,5% та дворічні бенчмарк-ОВДП на 7,31 млрд грн під 19,07% річних. Причому попит на бенчмарк-ОВДП перевищував 46 мільярдів і Мінфін задовольнив лише частину поданих на їх придбання заявок, спонукаючи банки до зниження ставок.

Мінфін також розмістив номіновані у доларах США шестимісячні валютні ОВДП на $51,21 млн під 4,25% та номіновані у євро піврічні облігації на 50,58 млн євро під 2,5% річних.


Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону29*3031
Код випуску облігаційДорозміщення UA4000226260Дорозміщення UA4000224380Дорозміщення UA4000227094
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., 500000 - 7000000
Дата проведення 14.02.2023 14.02.2023 14.02.2023
Дата оплати за придбані облігації 15.02.2023 15.02.2023 15.02.2023
Строк оплати відсотків 29.03.2023 16.08.2023 07.06.2023
Строк оплати відсотків 27.09.2023 14.02.2024 06.12.2023
Строк оплати відсотків   05.06.2024
Строк оплати відсотків   04.12.2024
Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 64.70 97.95
Номінальний рівень дохідності, % 16.00 12.94 19.59
Термін обігу (днів) 224 364 658
Дата погашення 27.09.2023 14.02.2024 04.12.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 179947000 21379000 46030771000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 179947000 21379000 7000000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7822911000 8970446000 13167405000
Кількість поданих заявок, шт. 24 7 59
Кількість задоволених заявок, шт. 24 7 36
Максимальний рівень доходності облігацій. % 15.00 18.50 19.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій % 14.00 18.50 19.00
Встановлена дохідність, % 15.00 18.50 19.25
Середньозважена дохідність,% 14.99 18.50 19.07
Надходження до бюджету 191960158.37 20336987.54 7309792000.00

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону32*
Код випуску облігаційДорозміщення UA 4000227052

(Ном. в ін.вал. $ США,)

номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., -
Дата розміщення 14.02.2023
Дата оплати за придбані облігації 15.02.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію -
Номінальний рівень дохідності, % 4.25
Термін обігу (днів) 155
дата погашення 20.07.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 52131000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 52131000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 270394000
Кількість поданих заявок, шт. 17
Кількість задоволених заявок, шт. 17
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.25
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.25
Встановлена дохідність, % 4.25
Середньозважена дохідність,% 4.25
Надходження до бюджету 51212451.78

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону32*
Код випуску облігаційДорозміщення UA 4000227052

(Ном. в ін.вал. EUR )

Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., -
Дата розміщення 14.02.2023
Дата оплати за придбані облігації 15.02.2023
Розмір купонного платежу однією облігацію -
Номінальний рівень дохідності, % 2.50
Термін обігу (днів) 176
Дата погашення 10.08.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 51188000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 51188000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 58200000
Кількість поданих заявок, шт. 8
Кількість задоволених заявок, шт. 8
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 2.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 2.50
Встановлена дохідність, % 2.50
Середньозважена дохідність, % 2.50
Надходження до бюджету 50581934.08

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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