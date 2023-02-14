Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 11,4 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 лютого, змогло залучити до держбюджету 11,37 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу дев'ятимісячних облігацій вдалося залучити 191,96 мільйона гривень під 14,99% річних.

Крім того Мінфін розмістив річні облігації на 20,34 мільйона гривень під 18,5% та дворічні бенчмарк-ОВДП на 7,31 млрд грн під 19,07% річних. Причому попит на бенчмарк-ОВДП перевищував 46 мільярдів і Мінфін задовольнив лише частину поданих на їх придбання заявок, спонукаючи банки до зниження ставок.

Мінфін також розмістив номіновані у доларах США шестимісячні валютні ОВДП на $51,21 млн під 4,25% та номіновані у євро піврічні облігації на 50,58 млн євро під 2,5% річних.





Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті

Номер аукціону 29* 30 31 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226260 Дорозміщення UA4000224380 Дорозміщення UA4000227094 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., 500000 - 7000000 Дата проведення 14.02.2023 14.02.2023 14.02.2023 Дата оплати за придбані облігації 15.02.2023 15.02.2023 15.02.2023 Строк оплати відсотків 29.03.2023 16.08.2023 07.06.2023 Строк оплати відсотків 27.09.2023 14.02.2024 06.12.2023 Строк оплати відсотків 05.06.2024 Строк оплати відсотків 04.12.2024 Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 64.70 97.95 Номінальний рівень дохідності, % 16.00 12.94 19.59 Термін обігу (днів) 224 364 658 Дата погашення 27.09.2023 14.02.2024 04.12.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 179947000 21379000 46030771000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 179947000 21379000 7000000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 7822911000 8970446000 13167405000 Кількість поданих заявок, шт. 24 7 59 Кількість задоволених заявок, шт. 24 7 36 Максимальний рівень доходності облігацій. % 15.00 18.50 19.60 Мінімальний рівень дохідності облігацій % 14.00 18.50 19.00 Встановлена дохідність, % 15.00 18.50 19.25 Середньозважена дохідність,% 14.99 18.50 19.07 Надходження до бюджету 191960158.37 20336987.54 7309792000.00

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 32* Код випуску облігацій Дорозміщення UA 4000227052 (Ном. в ін.вал. $ США,) номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., - Дата розміщення 14.02.2023 Дата оплати за придбані облігації 15.02.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію - Номінальний рівень дохідності, % 4.25 Термін обігу (днів) 155 дата погашення 20.07.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 52131000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 52131000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 270394000 Кількість поданих заявок, шт. 17 Кількість задоволених заявок, шт. 17 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.25 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.25 Встановлена дохідність, % 4.25 Середньозважена дохідність,% 4.25 Надходження до бюджету 51212451.78

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 32* Код випуску облігацій Дорозміщення UA 4000227052 (Ном. в ін.вал. EUR ) Номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт., - Дата розміщення 14.02.2023 Дата оплати за придбані облігації 15.02.2023 Розмір купонного платежу однією облігацію - Номінальний рівень дохідності, % 2.50 Термін обігу (днів) 176 Дата погашення 10.08.2023 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 51188000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 51188000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 58200000 Кількість поданих заявок, шт. 8 Кількість задоволених заявок, шт. 8 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 2.50 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 2.50 Встановлена дохідність, % 2.50 Середньозважена дохідність, % 2.50 Надходження до бюджету 50581934.08

Дані: Мінфін України

· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"