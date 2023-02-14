Circle поскаржилася на проблеми з резервами BUSD незадовго до заборони їх випуску Paxos

Восени 2022 року Circle, емітент стейблкоїну USDC, подав скаргу до Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) щодо неналежного управління резервами з боку Binance для випуску токенів. Про це пише Bloomberg.

За даними видання, скарга надійшла за декілька місяців до того, як NYDFS наказав емітентові Binance Dollar (BUSD), компанії Paxos, припинити випуск нових стейблкоїнів.

У відомстві заявили, що ухвалили таке рішення «через кілька невирішених проблем, пов'язаних із відносинами Paxos з Binance щодо BUSD».

У NYDFS у розмові з Reuters додали, що Paxos не забезпечила безпеку BUSD, порушивши зобов'язання щодо проведення постійних оцінок ризиків та оновлення due diligence клієнтів.

Bloomberg дізнався, що саме Circle вказала регулятору на недостатність резервів Binance для підтримки токенів, зокрема й BUSD.

Circle випускає USDC - другий за капіталізацією стейблкоїн. Лідирує USDT від Tether, на третьому місці - BUSD.

Зазначимо, у вересні Binance почала автоматично конвертувати USDC та деякі інші «стабільні монети» на балансах користувачів у BUSD.

SEC vs Paxos

Окрім NYDFS, діяльністю Paxos зацікавилася Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). Регулятор повідомив, що може класифікувати BUSD як незареєстрований цінний папір.

У компанії заявили, що «категорично не погоджуються з SEC, оскільки BUSD не є цінним папером згідно з федеральним законодавством про цінні папери».

У Paxos зазначили, що розслідування SEC стосується лише BUSD, інших претензій до компанії не висунули.

«Paxos завжди ставив на перше місце безпеку активів своїх клієнтів. BUSD, випущений Paxos, забезпечений 1:1 резервами в доларах США», - говориться в заяві.

Нагадаємо, голова SEC Гері Генслер заявив, що перевірка криптовалютних компаній є пріоритетом Комісії на 2023 рік.



