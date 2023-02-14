PayPal призупинила розробку власного стейблкоїну, - Bloomberg

Електронна платіжна система PayPal призупинила роботу над своєю «стабільною монетою» на тлі розслідування Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) діяльності компанії Paxos, яка виступає ключовим партнером PayPal, пише Bloomberg.

За даними видання, представники платіжної системи планували презентувати прив'язаний до долара США стейблкоїн найближчими тижнями. Над «стабільною монетою» фірма працювала в тандемі з Paxos, емітентом стейблкоїнів BUSD та USDP. Утім, остання компанія потрапила під слідство регуляторних органів США.

«Ми вивчаємо стейблкоїни. Коли і якщо ми вирішимо рухатися вперед - ми будемо співпрацювати з відповідними органами», - зазначила речниця PayPal Аманда Міллер електронною поштою.

Нагадаємо, що NYDFS наказав Paxos припинити випуск нових «стабільних монет», за інформацією The Wall Street Journal.

Окрім того, у виданні зазначають, що Комісія з цінних паперів та бірж готує позов проти емітента стейблкоїнів, адже вважає BUSD незареєстрованим цінним папером.



