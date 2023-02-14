Фінансові новини
- |
- 14.02.23
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
PayPal призупинила розробку власного стейблкоїну, - Bloomberg
12:05 14.02.2023 |
Електронна платіжна система PayPal призупинила роботу над своєю «стабільною монетою» на тлі розслідування Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) діяльності компанії Paxos, яка виступає ключовим партнером PayPal, пише Bloomberg.
За даними видання, представники платіжної системи планували презентувати прив'язаний до долара США стейблкоїн найближчими тижнями. Над «стабільною монетою» фірма працювала в тандемі з Paxos, емітентом стейблкоїнів BUSD та USDP. Утім, остання компанія потрапила під слідство регуляторних органів США.
«Ми вивчаємо стейблкоїни. Коли і якщо ми вирішимо рухатися вперед - ми будемо співпрацювати з відповідними органами», - зазначила речниця PayPal Аманда Міллер електронною поштою.
Нагадаємо, що NYDFS наказав Paxos припинити випуск нових «стабільних монет», за інформацією The Wall Street Journal.
Окрім того, у виданні зазначають, що Комісія з цінних паперів та бірж готує позов проти емітента стейблкоїнів, адже вважає BUSD незареєстрованим цінним папером.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
ТОП-НОВИНИ
|Боротьба з корупцією чи конкуренція «дахів»? Навіщо знадобилися грандіозні обшуки на митниці
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Азіатські акції зросли в очікуванні даних про інфляцію в США
|Долар падає напередодні оприлюднення індексу споживчих цін США та обраня Банком Японії наступного керуючого
|Circle поскаржилася на проблеми з резервами BUSD незадовго до заборони їх випуску Paxos
|PayPal призупинила розробку власного стейблкоїну, - Bloomberg
|Регулятор Нью-Йорку наказав Paxos припинити випуск нових монет BUSD
|НБУ про перспективу переходу з гривні на євро: Ми не готові і не будемо готові ще довго
Бізнес
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator