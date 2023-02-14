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АНАЛІТИКА

Регулятор Нью-Йорку наказав Paxos припинити випуск нових монет BUSD

11:58 14.02.2023 |

Фінанси

 

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) наказав Paxos припинити випуск нових стейблкоїнів Binance Dollar (BUSD). Про це пише The Wall Street Journal.

У Paxos підтвердили, що припинять випуск нових токенів BUSD з 21 лютого за вказівкою NYDFS. У компанії додали, що припиняють співпрацю з Binance щодо стейблкоїну.

СЕО Binance Чанпен Чжао зазначив у Twitter, що в курсі ситуації. Він підкреслив, що «BUSD випускає та викуповує Paxos».

За його словами, Paxos запевнив, що кошти в безпеці та повністю забезпечені резервами, які «вже багато разів перевірялися різними аудиторськими фірмами».

CZ заявив, що в разі визнання BUSD цінним папером, це матиме значний вплив на розвиток криптоіндустрії.

«Binance продовжить підтримувати BUSD у найближчому майбутньому. Ми передбачаємо, що з часом користувачі перейдуть на інші стейблкоїни. І ми внесемо корективи до продуктів. Наприклад, відмовимося від використання BUSD як основної пари для торгівлі тощо», - підкреслив Чжао.

Аналітики зазначили, що останній випуск BUSD на $209 млн відбувся 3 лютого.

На тлі новин BUSD почав падати відносно USDT. Журналіст Колін Ву зазначив, що це найбільше падіння з 5 грудня 2021 року.

Регулятор Нью-Йорку наказав Paxos припинити випуск нових монет BUSD

 

Раніше повідомлялося про розслідування NYDFS щодо діяльності Paxos.

Крім того, стало відомо про те, що Комісія з цінних паперів і бірж США має намір подати до суду на компанію через BUSD. За даними ЗМІ, регулятор вважає останній незареєстрованим цінним папером.

 

Регулятор Нью-Йорку наказав Paxos припинити випуск нових монет BUSD
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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