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Регулятор Нью-Йорку наказав Paxos припинити випуск нових монет BUSD
11:58 14.02.2023 |
Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) наказав Paxos припинити випуск нових стейблкоїнів Binance Dollar (BUSD). Про це пише The Wall Street Journal.
У Paxos підтвердили, що припинять випуск нових токенів BUSD з 21 лютого за вказівкою NYDFS. У компанії додали, що припиняють співпрацю з Binance щодо стейблкоїну.
СЕО Binance Чанпен Чжао зазначив у Twitter, що в курсі ситуації. Він підкреслив, що «BUSD випускає та викуповує Paxos».
За його словами, Paxos запевнив, що кошти в безпеці та повністю забезпечені резервами, які «вже багато разів перевірялися різними аудиторськими фірмами».
CZ заявив, що в разі визнання BUSD цінним папером, це матиме значний вплив на розвиток криптоіндустрії.
«Binance продовжить підтримувати BUSD у найближчому майбутньому. Ми передбачаємо, що з часом користувачі перейдуть на інші стейблкоїни. І ми внесемо корективи до продуктів. Наприклад, відмовимося від використання BUSD як основної пари для торгівлі тощо», - підкреслив Чжао.
Аналітики зазначили, що останній випуск BUSD на $209 млн відбувся 3 лютого.
На тлі новин BUSD почав падати відносно USDT. Журналіст Колін Ву зазначив, що це найбільше падіння з 5 грудня 2021 року.
Раніше повідомлялося про розслідування NYDFS щодо діяльності Paxos.
Крім того, стало відомо про те, що Комісія з цінних паперів і бірж США має намір подати до суду на компанію через BUSD. За даними ЗМІ, регулятор вважає останній незареєстрованим цінним папером.
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