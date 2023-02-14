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НБУ про перспективу переходу з гривні на євро: Ми не готові і не будемо готові ще довго
11:46 14.02.2023 |
Заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук припускає, що Україна після вступу до Євросоюзу збереже власну національну валюту. Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді, відповідаючи на питання щодо перспективи переходу з гривні на євро в рамках євроінтеграції.
"Думаю, ми до цього ще не готові і не будемо готові ще досить тривалий час", - сказав Ніколайчук.
Він пояснив, що навіть розвинуті країни Південної Європи, такі як Греція та Португалія, зіштовхнулися з багатьма проблемами в монетарній сфері після переходу на євро.
"Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно на користь останніх", - сказав він. У країн, які не перейшли на євро, є зобов'язання колись це зробити, але поки що вони не роблять якихось конкретних кроків у цьому напрямку.
"Для нашої країни мати власну валюту, автономну монетарну політику - це скоріше благо, ніж недолік. Хоча пан Бендукідзе після революції 2014 року дотримувався думки, що Україні свою монетарну політику краще передати на аутсорсинг, зафіксувати обмінний курс, а в ідеалі взагалі перейти на євро. Але з того часу в нас відбувся значний прогрес в інституційній спроможності центрального банку", - сказав Ніколайчук.
Він вважає, що Україні не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики.
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