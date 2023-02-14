Долар падає напередодні оприлюднення індексу споживчих цін США та обраня Банком Японії наступного керуючого

Долар впав у вівторок напередодні довгоочікуваного звіту про інфляцію, тоді як єна зміцнилася після несподіваного вибору Кадзуо Уеди як наступного голову Банку Японії.

Фунт стерлінгів зріс на дещицю після того, як дані щодо зайнятості у Великій Британії показали, що зростання базової заробітної плати прискорилося, але ринок праці охолонув.

Ринки чекають на дані споживчої інфляції в США, щоб отримати додаткові відомості про перспективи політики Федеральної резервної системи. Згідно з опитуванням Reuters, загальний показник, як очікується, у січні зріс на 6,2% у річному обчисленні після зростання на 6,5% у грудні.

Індекс долара, який вимірює валюту США по відношенню до шести основних конкурентів, впав на 0,19% до 103,02 до 09:00 за Грінвічем. Він ослаб на 10% з досягнення 20-річного максимуму у вересні.

Мо Сіон Сім, валютний стратег Bank of Singapore, сказав, що валютний ринок перебуває в режимі очікування.

За словами Сіма, зараз точаться суперечки про те, чи застрягне інфляція на рівні 3-4% або опуститься до 2% відповідно до колишніх сподівань ринку.

"Ймовірність зміщується у бік більш розумної оцінки, що ми можемо застрягти на рівні 3-4%, і ФРС доведеться робити більше".

Центральний банк США раніше цього місяця підвищив відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, але заявив, що бореться з інфляцією.

Ринок розраховує, що відсоткові ставки в США досягнуть піку близько 5,2% у липні і закінчать рік на рівні 4,9%, відійшовши від ранніх очікувань початку зниження ставок наприкінці цього року.

Фунт стерлінгів зріс на 0,32% до 1,2179 долара після того, як дані показали, що темпи зростання базової заробітної плати у Великій Британії знову прискорилися за останні три місяці 2022 року.

Банк Англії (BoE) уважно стежить за темпами зростання заробітної плати у Великій Британії, оскільки він оцінює, наскільки вище слід підвищувати процентні ставки.

"Оскільки Банк Англії вже неодноразово сигналізував про те, що напружений ринок праці залишається загрозою ціновій стабільності, сьогоднішні цифри зміцнять очікування подальшого підвищення процентних ставок на засіданні MPC наступного місяця", - сказав Стюарт Коул, головний макроекономіст Equiti. Капітал.

Євро виріс на 0,23% до 1,0750 долара перед виходом даних із зайнятості в єврозоні.

Уряд Японії назвав академіка Кадзуо Уеду своїм кандидатом на посаду наступного керуючого центральним банком, і інвестори зробили ставку на те, що несподіваний вибір може стати на заваді припиненню непопулярної політики контролю прибутковості.

Валютний стратег Національного банку Австралії Родріго Катріл сказав, що Уеда, колишній член політичної ради Банку Японії та академік Жіночого університету Керіцу, вважається розумним вибором, оскільки він не є повністю відданим «надголубом», і він повинен мати більше гнучкості, як аутсайдер.

Японська єна зміцнилася на 0,31% до 132,00 за долар. Минулого року ієна різко впала до 32-річного мінімуму в 151,94 за долар, оскільки ставки в США зросли, а ставки в Японії залишилися близько нуля, але з того часу вона компенсувала ці втрати, оскільки ФРС сподівається призупинити посилення, у той час як спекуляції про те, що Банк Японії відмовитися від своєї надвільної політики, посилюються.

Дані у вівторок показали, що економіка Японії запобігла рецесії, але відновилася у жовтні-грудні набагато менше, ніж очікувалося через різке падіння інвестицій у бізнес, а це означає, що вихід із програми стимулювання стане проблемою для Банку Японії.