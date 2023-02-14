Азіатські акції зростають слідом за Уолл-стріт, пересторога щодо індексу споживчих цін обмежує зростання

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, відстежуючи нічну динаміку на Волл-стріт, хоча обережність в очікуванні нових сигналів щодо економіки США від ключових даних щодо інфляції утримувала більшість бірж у невеликому діапазоні.

Акції технологічних компаній показали найкращі результати за день, відстежуючи зростання Nasdaq за ніч. Південнокорейський KOSPI і тайванський зважений індекс додали приблизно 0,7% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,2%.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,7%, відновившись після недавніх втрат, оскільки уряд призначив академіка Кадзуо Уеду наступним керуючим Банку Японії. Очікується, що Уеда збереже грошово-кредитну політику, особливо наднизькі відсоткові ставки банку, без змін у найближчій перспективі, що, як очікується, створить сприятливе середовище для японських акцій.

Місцеві акції також зважають на дані, що показали, що економіка Японії зросла менше, ніж очікувалося, у четвертому кварталі 2022 року на тлі тиску з боку високої інфляції і зниження попиту на японські товари за кордоном.

Азіатські фондові ринки загалом зросли, але зростання було обмежено в очікуванні даних щодо інфляції індексу споживчих цін (ІСЦ) США, які мають бути опубліковані сьогодні. Незважаючи на те, що в січні очікується подальше зниження показників у порівнянні з попереднім місяцем, очікується, що вони, як і раніше, матимуть тенденцію щодо відносно високого рівня.

Ринки також насторожено ставляться до будь-яких несподіванок підвищення базової інфляції, які можуть дати Федеральній резервній системі додатковий стимул для подальшого підвищення відсоткових ставок.

Підвищення відсоткових ставок, ймовірно, чинитиме додатковий тиск на азіатські акції, оскільки приплив іноземного капіталу в регіон вичерпується, а регіональні центральні банки також посилюють політику, щоб йти в ногу з ФРС.

Індійські акції зросли у вівторок: індекси BSE Sensex 30 та Nifty 50 додали приблизно по 0,4% кожен. Дані у понеділок показали, що інфляція споживчих цін в Індії зросла у січні більше, ніж очікувалося, що підтверджує яструбині заяви Резервного банку минулого тижня.

Тепер очікується, що RBI продовжуватиме підвищувати відсоткові ставки, що може негативно позначитися на місцевих акціях.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,2%, хоча дані показали, що настрої місцевих споживачів різко погіршилися на початку лютого. Ця тенденція може передбачати повільніші витрати та потенційне уповільнення економічного зростання в Австралії.