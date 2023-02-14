Золото зросло з мінімуму більш як за 1 місяць на тлі очікування даних про індекс споживчих цін

Ціни на золото трохи зросли з місячного мінімуму у вівторок, але торговельна активність була незначною, оскільки інвестори трималися осторонь нових економічних сигналів від даних споживчої інфляції в США, які повинні бути опубліковані пізніше того ж дня.

Ціни на більшість інших металів також дотримувалися вузьких торгових діапазонів, тоді як долар стабілізувався на тлі побоювань, що інфляція може несподівано зрости, що спровокує подальше підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1855,58 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1865,95 доларів за унцію до 19:32 за східним часом (00:32 за Грінвічем). Обидва інструменти ослабли в понеділок, оскільки ринки стали волатильними в очікуванні даних індексу споживчих цін.

Очікується, що дані покажуть, що незважаючи на подальше зниження інфляції у січні порівняно з попереднім місяцем, очікується, що вона залишиться на відносно високому рівні. Ця тенденція потенційно може дати ФРС достатній імпульс для збереження своєї яструбиної риторики.

Ціни на золото постраждали через підвищення відсоткових ставок у 2022 році, оскільки альтернативна вартість володіння нерентабельними активами зростала одночасно із прибутковістю казначейських облігацій США. Хоча в перші кілька тижнів 2023 року у жовтого металу дійсно був деякий перепочинок, страхи перед ФРС, що відродилися, звели нанівець більшу частину недавнього зростання золота.

Сплеск прибутковості короткострокових казначейських облігацій також чинив тиск на ціни на зливки на останніх сесіях, як і відновлення долара, який коливався близько місячного максимуму по відношенню до кошика валют. Долар трохи впав у вівторок на фоні фіксації прибутку.

Інші дорогоцінні метали також були приглушені у вівторок. Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 961,15 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні 21,992 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися після сильного зростання попередньої сесії, оскільки трейдери продовжували зважувати перспективи відновлення попиту в Китаї на тлі цьогорічного побоювання глобальної рецесії.

Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,1% до $4,0585 за фунт після зростання більш ніж на 1% попередньої сесії.

В останні тижні червоний метал демонстрував волатильні коливання на тлі неоднозначних сигналів щодо відновлення економіки Китаю, найбільшого у світі імпортера металу.

Але побоювання щодо уповільнення зростання в інших великих економіках чинили сильний опір цінам, особливо ознаки уповільнення промислової активності у США та зоні євро.