Американські індекси стрімко зросли в понеділок, позаяк інвестори стежать за даними щодо інфляції

Волл-стріт закрилася в понеділок різким зростанням, оскільки інвестори чекали на дані щодо інфляції, які, ймовірно, натякнуть на майбутнє підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою, тоді як Meta Platforms зросли після повідомлення про те, що материнська компанія Facebook планує нові звільнення.

Мета підскочила приблизно на 3% після того, як Financial Times повідомила у неділю, що компанія готується оголосити про новий раунд скорочення робочих місць, додавши до звільненнь у листопаді минулого року.

Microsoft зросла більш ніж на 3%, Nvidia - на 2,5%, а Apple та Amazon - більш ніж на 1%. Поряд з Meta, ці пов'язані з технологіями важкоатлети зробили більший внесок, ніж будь-які інші акції, у зростання S&P 500 під час торгової сесії з невеликим обсягом.

Допомагаючи підняти Microsoft, Stifel підвищила цільову ціну компанії-розробника програмного забезпечення та заявила, що явно прагне перевернути домінування Alphabet у пошуку Google за рахунок інтеграції з ChatGPT.

Інвестори зосереджені на даних щодо інфляції за січень, які мають бути опубліковані у вівторок, щоб переглянути свої ставки на траєкторію грошово-кредитної політики центрального банку.

Основні індекси Уолл-Стріт втратили свої позиції минулого тижня після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл попередив, що відсоткові ставки, можливо, мають піднятися вище, ніж очікувалося, у боротьбі центрального банку з інфляцією.

"Сьогодні це просто природна реакція у протилежному напрямку після того, як ми побачили дуже сильний тиск з боку продавців", - сказав Кейт Бьюкенен, портфельний менеджер GLOBALT Investments в Атланті.

Десять з 11 галузевих індексів S&P 500 зросли, на чолі з інформаційними технологіями, на 1,77%, за якими відбулося зростання споживчих дискреційних акцій на 1,46%. Енергетичний індекс упав на 0,6%.

S&P 500 піднявся на 1,15% і завершив сесію на позначці 4137,32 пунктів.

Nasdaq додав 1,48% до 11 891,79 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 1,11% до 34 246,13 пунктів.

Проте обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,5 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Поки що цього року S&P 500 додав близько 8%, і індекс залишається приблизно на 14% нижчим від свого рекордно високого закриття в січні 2022 року.

Акції Fidelity National Information Services Inc впали на 12,5% після рішення конгломерату з обробки банківських та платіжних послуг виділити свій бізнес із платежів для торгових точок.

Акції Coca-Cola зросли на 1,6% напередодні квартального звіту, який має бути опублікований рано-вранці у вівторок.

За даними Refinitiv, у міру того, як квартальні звіти про доходи США закінчуються, 69% фірм S&P 500, які досі повідомляли про результати, перевершили очікування на прибуток. Аналітики очікують, що прибуток за грудневий квартал впаде майже на 3%, порівняно з минулим роком.

На фондовому ринку США акції, що зростають у ціні, перевершували акції, що падають у співвідношенні 2,5 до 1.

S&P 500 показав чотири нових максимуми та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 80 нових максимумів та 59 нових мінімумів.