Другий тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують падати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 2-й тиждень поспіль і з 3 по 10 лютого знизився на 1,6%, або на 4,70 пункту, до 286,18 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 290,88 пункту, наприкінці - 286,18 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії IMC (+1,0%), найбільше падіння - компанії "Астарта" (-5,7%).