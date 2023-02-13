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Другий тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують падати
16:41 13.02.2023 |
Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 2-й тиждень поспіль і з 3 по 10 лютого знизився на 1,6%, або на 4,70 пункту, до 286,18 пункту.
Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.
На початку зазначеного періоду індекс становив 290,88 пункту, наприкінці - 286,18 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії IMC (+1,0%), найбільше падіння - компанії "Астарта" (-5,7%).
|
Компанія
|
Ціна останньої угоди, злоті, 3 лютого
|
Ціна останньої угоди, злоті, 10 лютого
|
Зміна вартості, %
|
"Кернел"
|
18,30
|
18,46
|
+0,9
|
"Астарта"
|
23,00
|
21,70
|
-5,7
|
Coal Energy
|
1,45
|
1,44
|
-0,7
|
"Мілкіленд"
|
0,85
|
0,85
|
0,0
|
"Агротон"
|
3,35
|
3,25
|
-3,0
|
KSG Agro
|
2,05
|
1,96
|
-4,4
|
Sadovaya
|
----
|
----
|
----
|
"Овостар"
|
41,80
|
40,00
|
-4,3
|
IMC
|
15,05
|
15,20
|
+1,0
|
KDM Shipping
|
----
|
----
|
----
|
|
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