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АНАЛІТИКА

Другий тиждень поспіль акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі продовжують падати

16:41 13.02.2023 |

Фінанси

 

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 2-й тиждень поспіль і з 3 по 10 лютого знизився на 1,6%, або на 4,70 пункту, до 286,18 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українськi Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 290,88 пункту, наприкінці - 286,18 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії IMC (+1,0%), найбільше падіння - компанії "Астарта" (-5,7%).


Компанія

Ціна останньої угоди, злоті, 3 лютого

Ціна останньої угоди, злоті, 10 лютого

Зміна вартості, %

"Кернел"

18,30

18,46

+0,9

"Астарта"

23,00

21,70

-5,7

Coal Energy

1,45

1,44

-0,7

"Мілкіленд"

0,85

0,85

0,0

"Агротон"

3,35

3,25

-3,0

KSG Agro

2,05

1,96

-4,4

Sadovaya

----

----

----

"Овостар"

41,80

40,00

-4,3

IMC

15,05

15,20

+1,0

KDM Shipping

----

----

----
За матеріалами: Українські Новини
 

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